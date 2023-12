Sokk vagy kínos baki: tényleg több száz milliót kerestek a „Hamászhoz köthető alkuszok?”

A Terrorra fogadva? című tanulmányban Robert Jackson és Joshua Mills amerikai jogászprofesszorok azt állítják: a támadások előtt "jelentősen megugrott" egy, az izraeli tőzsdén jegyzett és a kisbefektetők körében népszerű, úgynevezett Tőzsdén Kereskedett Alap (ETF), valamint több izraeli részvény shortolása.

? REPORT: Did Stock Traders Know?? Unusual Trading Activity Detected Ahead of Oct 7th Attack



A new report reveals a significant surge in transactions on the New York and Tel Aviv stock exchanges a week before the Hamas attack.



On October 2, approximately a quarter of a… pic.twitter.com/ILJz3XgJ1L — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 4, 2023

Az eredeti számítás: több százmillió eurós profit

Az SSRN című szaklapban megjelent anyag szerint azok, akik az izraeli részvények ellen fogadtak, 800 millió euro körül összeget tettek zsebre. Ezt állította a New York-i Egyetem jogi kara és a Columbia Egyetem jogi kara oktatója.

A tanulmány nem nevezett meg neveket, de arra utalt:

„olyan, informált alkuszokról volt szó, akik számítottak a Hamász-támadásra és profitáltak belőle”.

A sortolás azért is volt furcsa – állították továbbá – mert a Szukot zsidó ünnep általában nagyon csendes, kevés az aktivitás magában Izraelben és a tőzsdén is.

Shocking. A new working paper finds patterns of trading prior to the terrorist attacks of Hamas suggesting "traders informed about the coming attacks profited from these tragic events."https://t.co/PY31DAFneH pic.twitter.com/VJpWPEmmRg — Luis Garicano ???? (@lugaricano) December 4, 2023

"Meredek és szokatlan"

Grafikonjuk szerint október 2-án ugrott meg drámaian a shortolás az izraeli tőzsdén és ennek mértéke nagyobb volt, mint minden más, Izrael által átélt válság – például a pandémia vagy a 2014-es Gázai háború – idején.

A legnagyobb izraeli bank, a Leumi esetében „ismeretlen befektetők 4,43 millió újrészvényt shortoltak szeptember 15. és október 5. között, 7 és félmillió dollárt keresve ezzel” – írta a Telegraph című brit lap, akinek Mitts professzor nyilatkozott.

A szerzők szerint az amerikai tőzsdéken és „meredek és szokatlan” mértékben növekedett egyes izraeli cégek papírjainak shortolása.

A szerzők szerint áprilisban, a zsidó húsvét idején is hasonló magatartást figyeltek meg, „amikor – az Izrael által elfogott Hamász-támadók vallomásai szerint - egy másik támadást terveztek, de az utolsó pillanatban lefújták.”

Nem meglepő módon az állítások címlapokra kerültek, az izraeli pénzügyi felügyelőszervek vizsgálatot indítottak, csakhogy éppenséggel izraeli szakértők mutattak rá a jelentés hiányosságaira – jegyezte meg az Irish Times című lap.

A Nagy Blamázs

A Tel Aviv-i Tőzsde vizsgálatot folytatott, ami szerint a professzorok összekeverték az izraeli valutát, sékelt, annak századrészével, az „izraeli fillérrel”, azaz agorottal. Ennek nyomán jött ki nekik a százszoros haszon, azaz a 8 millió euróból 800 milliót csináltak.

„A tanulmány szerzői sajnálatos módon nem értik a shortolásra vonatkozó izraeli szabályozást” – írta a szerv.

Az izraeli tőzsdén ugyanis agorotban és nem sékelben határozzák meg a papírok értékét.

„A professzorok végeztek néhány számítást, csak épp elfelejtették az összeget elosztani százzal” – írta Szár Golán, a Bank Leumi alkusza egy LinkedIn-posztban.

A professzorok megállapításait az Izraeli Pénzügyi Felügyelet (ISA) is visszautasította, amely közölte: „nem fedeztünk fel abnormális kereskedést, ami további vizsgálatra adna okot” a terrortámadás előtti napokban.

Kijavították a hibát

Az ISA hozzátette: saját „technológiai hírszerző csapata” van, amely a kereskedés idején folyamatosan figyeli, hogy történik-e szokatlan tevékenység. Az október 7-i terrortámadás miatt azonnal lefuttatott egy vizsgálatot, amely „nem talált rendellenességet”.

Majd, amikor megjelent az amerikai tanulmány, újabb nyomozást tartott, de ez sem bukkant „gyanús tevékenység nyomára az izraeli tőzsdén a támadást megelőző napokban”.

Az amerikai tanulmány a vezető izraeli bankok, a Hapoalim, a Leumi, a Discount és a Mizrahi-Tefahot papírok, valamint a Teva gyógyszergyártó és a NICE szoftvercég papírjainak kereskedését figyelte.

A Times of Israel című lap megjegyezte: a szerzők mostanra kijavították a számadatot. A shortolásból származó profit nem 3,2 milliárd, hanem körülbelül 32 millió sékel volt – írta a lap, az ISA megállapítását idézve.

"There is no evidence some investors profited from knowledge of Hamas's attack on Israel before it took place on 7 October, the Israel Securities Authority (ISA) has said."



Agreed, The report that got a lot of attention massively overstates its case.https://t.co/sRHfyv84yp — Alan Stacey (@AlanVRK) December 6, 2023

A tanulmány még mindig elérhető változatában azonban továbbra is az szerepel, hogy a Hamász-támadás előtti shortolás mértéke, messze túlszárnyalja a korábbi válságok idején tapasztalt mértéket és még mindig szerepel benne a "közelgő támadásról tudó alkuszokról" szóló megállapítás.

A Twitter utódján, az X-en közben továbbra is dominálnak azok a posztok, amelyek készpénzként kezelik a professzorok eredeti megállapítását vagy olyan összeesküvés elméletekről spekulálnak, hogy "Izrael előre tudott a Hamász-támadásról".