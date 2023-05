III. Károly uralkodása - az első jelek biztatóak

Mint a szombati egésznapos tévéközvetítés révén láthattuk, rádiótudósítások útján követhettük, Károlyt közel hetvenöt évesen Nagy-Britannia 62. királyává, hitvesét, Kamillát, királynővé koronázta a Canterbury érsek. Összesen 2300 vendég, közöttük mintegy száz államfő volt jelen, köztük Novák Katalin magyar köztársasági elnök is.

Angliában tavasszal ez gyakori: szombat délelőtt eleredt az eső, de ez nem zavarta meg a királyi lakhely, vagyis a Buckingham-palota, és a koronázás színhelye, a Westminster apátság közötti díszmenetet. Esernyővel vagy anélkül, tízezrek szegélyezték az útvonalat, "Vivát!, Vivát!" kiáltásokkal éltették az arany hintóból barátságosan integető királyi párt.

III. Károly király a krisztusi mondást idézte, amikor a szertartás részeként egy tizennégy éves templomi kórista tolmácsolta számára a hívek üdvözletét. "Nem uralkodni, hanem szolgálni jöttem".

A koronát déltájban helyezték III. Károly fejére, ekkor kürtszó harsant, megkondultak a székesegyház harangjai és ágyúk díszsortüze dörrent.

Amire 1948 novembere óta, egész eddigi életében készült, beteljesedett. Ország-világ elvárja tőle, hogy megfeleljen a feladatnak. Az első jelek biztatóak.

A brit uralkodó egyszemélyben az anglikán egyház feje, s az őszintén vallásos III. Károly királyt ez már több nehézségen átsegítette. Nagyanyja, a néhai anyakirálynő tanította meg arra, hogy a Teremtő Úristen a szeretetet szimbolizálja.

A brit uralkodó a XVI. század óta "Defender of the Faith", vagyis a hit védelmezője. Ám III. Károly király most hangsúlyozta, hogy ezt nem úgy fogja fel, mint az anglikán egyház kizárólagos védnökségét, hanem olyanképp, hogy

minden szigetországi felekezet hitéletének szabadságát óvnia kell, nemcsak a keresztényekét, hanem a zsidóságét, a buddhistákét és az iszlámhívőkét is.

A másik igen erős vonás III. Károly király világában a természetszeretet. A természetvédelem fontosságát szinte elsőnek hirdettte Angliában. Gloucestershire-i birtokán puszta mezőkből teremtett pompás kertet. Néhány évvel ezelőtt azt mondta, hogy ő beszéni tud a virágokkal és a fákkal. Legtöbbnek tudja is a pontos nevét.

Mindemellett szereti a zenét, a művészeteket. Fontosnak látja, hogy a régi angol városok építészeti harmóniáját ne bontsák meg épületmonstrumokkal. Ezért ellenezte 1984-ben a Nemzeti Galéria aránytalan bővítését.

Alattvalói becsülik III. Károlyban, hogy nem óhajtja beleártani magát a napi politikába. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy egy május 6-i felmérés szerint a britek 59 százaléka tartja őt jó királynak, s csak 17 százalék ellenzi személyét. Persze, monarchiaellenes tábor is létezik, volt kisebb tüntetésük is a koronázási menet idején.

Az új király tisztában van azzal, hogy a monarchia sok téren modernizálásra szorul. A társadalomépítésbe pedig alapítványi úton igyekszik bevonni a fiatal nemzedéket.

Ám mindent összevetve az a lényeg, hogy III. Károly országában békében, nyugalomban lehet élni.

Nyitókép: MTI/AP/Emilio Morenatti