Vörös Nyilak London felett - videó

III. Károly koronázási ünnepségének zárásaként a Királyi Légierő is tisztelgett az új uralkodó pár előtt. A király és felesége Kamilla királyné valamint a szűkebb uralkodói család tagjai a Buckingham-palota erkélyéről nézték a London felett átrepülő köteléket.

Nem mindennapi élményben lehetett részük, mint az a Twitterre feltöltött videókból is kiderül. A Királyi Légierő bemutató csapata a Red Arrows (Vörös Nyilak) kilenc gépes köteléke lenyűgöző látványt nyújtott, amint ék alakzatban, piros-fehér-kék fűst csíkokat húzva maguk mögött elrepültek a brit főváros központja fölött.

The Red Arrows zoom over Buckingham Palace, for the #coronation flypast https://t.co/UjObJnhUV0 pic.twitter.com/o1oyUEEdg9 — ITV News (@itvnews) May 6, 2023