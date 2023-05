A birt parlamenti pártok politikusai és a külföldi előkelőségek mellett a szórakoztató világ ismert szereplői is ott ülnek a nézők között.

A BBC arról számolt be, hogy London központjában a The Mall sugárút mentén összegyűlt több ezres tömeg szinte már karneváli a hangulatban ünnepli a királyi párt.

King Charles waves to crowds lining The Mall as he arrives at Buckingham Palace ahead of his Coronation Procession https://t.co/DW54UU2wYL pic.twitter.com/nQ2MaE9E8e — BBC News (UK) (@BBCNews) May 6, 2023

Ugyanakkor a közelben lévő a Trafalgar téren a királyságot ellenzők egy csoportja tüntetett. A magukat Köztársaságiaknak nevezők közül hat embert, köztük a csoport vezetőjét őrizetbe vették a rendőrök.

10:02

Elindult a koronázási menet a Buckingham-palota palotából a Westminster apátság felé. III. Károly és felesége azon a hat lovas hintón utazik, amelyet még az elhunyt II. Erzsébet királynő és férje, Fülöp herceg gyémánt lakodalmára készítettek. A királyi párt a lovas testőrség díszmenete kíséri London belvárosán keresztül. A királyi pár útban a Westminster apátság felé. Forrás:Twitter/Royalfamily

Közben a BBC arról számolt be, hogy szemerkélni kezdett az eső. Ez azonban láthatóan nem rontotta a nézők kedvét és továbbra lelkesen üdvözlik az előttük elvonuló királyi párt.

11:40

Harry herceg ugyancsak megérkezett a Westminster apátságba, hogy részt vegyen apja koronázási ünnepségén.

Prince Harry has arrived at Westminster Abbey ahead of the coronation of his father, King Charles III https://t.co/zwSW1otXwi pic.twitter.com/b7oFiU3apd — BBC News (UK) (@BBCNews) May 6, 2023

11:55

A királyi pár megérkezett a Westminster apátságba. A bejárathoz vezető rövid sétaút fölé ideiglenes tetőt építettek, hogy védjék az uralkodót és feleségét az időjárástól.

12:00

"Szolgálni jöttem és nem azért, hogy engem szolgáljanak" - kezdte beszédét III. Károly. Ezt követően megkezdődött a szertartás első része, amikor az új királyt bemutatják a népnek. Ez a hagyomány az angol-száz uralkodók idejéig nyúlik vissza.

12:40

III. Károly letette az uralkodói esküt. Ebben egyebek közt ígéretet tett arra, hogy uralkodása alatt betartja a törvényeket. Arra is esküt tett, hogy "olyan környezetet teremt, amelyben minden vallású ember szabadon élhet". III. Károly uralkodói esküt tesz a Westminster apátságban. Forrás: Twitter/Royalfamily

12:58

A kórus egy görög ortodox dallal emlékezett meg III. Károly édesapjáról, a néhai Fülöp hercegről. Ezt követően a Canterbury érsek egy ékkövekkel kirakott kardot adott III.Károlynak, hogy azzal " tegyen igazságot, állítsa meg a gonoszság terjedését, védje meg Isten szent egyházát és minden jóakaratú embert".

Ezt követően a Nagy-Britanniában élő muszlimok és zsidók képviselői ajándékokat adtak az új uralkodónak.

13:11

A Canterbury érsek III. Károly fejére helyezte Eduárd király koronáját, majd "éljen király" kiáltással adta tudtul, hogy Nagy-Britanniának immár új, felkent uralkodója van. Az ország keresztény egyházainak képviselői megáldották a királyt.

??? ???????? ?? ??? ????



The Archbishop of Canterbury places St Edward’s Crown on The King’s anointed head. The clergy, congregation and choir all cry ‘God Save The King’.#Coronation pic.twitter.com/kGrV3W0bky — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023

13:15

Előbb a trónörökös, Vilmos walesi herceg, majd a szertartáson résztvevő valamennyi brit alattvaló felesküdött III. Károly királyra.

?????? ???? ??? ?????? ?? ?????



The King receives ‘Homage’ (a promise of allegiance and faithfulness), from The Prince of Wales on behalf of The Royal Family. #Coronation pic.twitter.com/VRZJx7XZDd — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023

13:20

Ezt követően vette kezdetét III. Károly feleségének, Kamilla hercegnőnek királynévá koronázása.

14:20

Az új brit király és királyné, a koronázási hintóban, a Buckingham-palota palotába hajtatott. A palotához vezető széles sugárutat, a The Mall-t az 1600-as években építették, a kastély pedig 1837 óta szolgál a mindenkori brit uralkodó londoni rezidenciájaként. A királyi pár a koronázási hintón a Buckingham-palotába hajtat. Forrás:Twitter/Royalfamily

14:50

A koronázási ceremóniát kísérő katonák és tengerészek felsorakoztak a királyi pár előtt. A brit fegyveres erők mintegy 4000 tagja háromszoros éljenzéssel köszöntötte az új uralkodó párt.

15:00

III. Károly brit uralkodó és Kamilla királyné a Buckingham-palota-palotába érkezett, amelynek erkélyéről üdvözlik a koronázásra egybegyűlt alattvalóikat.

Nyitókép: WPA Pool