Kínos egyensúlyok szövevénye ez a koronázás

A BBC arra hívta fel a figyelmet, hogy milyen komoly viták folytak a király esküjének szövegéről, amely egyébként kimondta a protestáns hagyományok része. Viszont a szervezők tekintettel akartak lenni az országban élő katolikusokra is, ezért azt követően, hogy a király fogadalmat tett, a kórus előadta William Byrd latin nyelvű darabját. Ezt a 16. századi művet a katolikus miséken szokták énekelni.

A brit média cég szerint Nagy-Britanniában a katolikusok rossz néven vennék, ha az anglikánok ki akarnák sajátítani a királyi családot. A királyi esküt ezért a „minden vallású és meggyőződésű” emberek széles körű elismerése keretezi.

