Autóból is szavazhatnak majd a csehek

A karanténban tartózkodó cseh választópolgárok számára úgynevezett drive-in rendszereket hoznak létre, hogy a fertőzöttségük ellenére ne csorbuljon a választáshoz való joguk. Ezek olyan helyek, ahol az autójukból adhatják le szavazataikat anélkül, hogy kiszállnának a járműből.

„A választópolgárnak ugyanúgy szüksége lesz a személyi igazolványára, emellett egy arról szóló igazolásra is, hogy karanténban kell tartózkodnia” – tájékoztatott Petr Vokáč belügyminiszterhelyettes.

A drive-in pontokon már két nappal a választások hivatalos időpontja előtt leadhatják voksaikat a karanténköteles választópolgárok.

Az ilyen választóhelyek kialakításában a hadsereg fog segédkezni. Ám míg tavaly a regionális önkormányzati választások során több feladat is hárult a katonákra, addig ez alkalommal az ő feladatkörük itt véget is ér. Ezt Ján Pejšek, a cseh védelmi minisztérium szóvivője is megerősítette. „A drive-in szavazópontokat a hadsereg felépíti és gondoskodik róluk, de ez minden. Ezúttal nem megyünk urnával a választópolgár után, és a rendes választóhelyiségekben sem teljesítünk szolgálatot” – mondta a szóvivő. Mozgóurnás szavazásra azok a személyek jogosultak, akik mozgásképtelenek vagy karanténban kell lenniük, de nincs autójuk, amivel elmehetnének a számukra kijelölt drive-in szavazópontra.

A szeptember elején, tehát egy hónappal az október 8-ra és 9-re kiírt képviselőházi választás előtt a prágai STEM ügynökség által készített országos felmérés azt jelzi, hogy az Andrej Babiš kormányfő vezette ANO mozgalom most megkapná a szavazatok 32,4 százalékát, ami fölényes győzelmet jelentene. A második helyen az ellenzéki jobboldali Spolu végezne 20 százalékkal, míg a harmadik helyet a Polgármesterek és Függetlenek, azaz a STAN és a Kalózok koalíciója szerezné meg 18 százalékkal.

Bejutna még a parlamentbe a Szabadság és Közvetlen Demokrácia mozgalom, illetve Cseh- és Morvaország Kommunista Pártja. Az ANO mozgalommal koalícióban kormányzó Cseh Szociáldemokrata Párt viszont 4,4 százalékos támogatottsággal nem kerülne be a parlamenti alsóházba. A cseh parlament alsóházába a bejutási küszöb öt százalék. A megkérdezettek 55 százaléka nyilatkozta, hogy már döntött, melyik pártra fog szavazni, 30 százalék még nem tudja, míg 11 százalék nem akar elmenni választani.

