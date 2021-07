Elajándékozza felesleges vakcináit Csehország

Csehország összesen 24 millió koronavírus elleni vakcinát rendelt az Európai Unió által elfogadott oltóanyagokból 8,5 milliárd koronáért, azaz mintegy 119 milliárd forintért, s ez a mennyiség több, mint amire az országnak szüksége van. A felesleg elajándékozásáról a cseh egészségügyi miniszter tájékoztatott a kormány hétfő esti ülése után. Adam Vojtěch szerint a kabinet döntése része az Európai Unió vezetői közt született megállapodásának, mely szerint az unió közösen 100 millió adag oltóanyagot ajándékoz más országoknak. „Ezenfelül Csehország még 250 ezer adag oltóanyagot ajándékoz Vietnamnak, és 30 ezret Tajvannak” – közölte a miniszter.

Andrej Babiš kormányfő szerint afrikai országokba és a Balkánra is jut a cseh szállítmányból. „Például Tunéziába, Ukrajnába, Maliba és Bosznia-Hercegovinába” – tette hozzá. A miniszterelnök közölte azt is, hogy Szlovákia átvesz és kifizet egymillió adag Pfizer-vakcinát a Csehországnak kijáró uniós kvótából. „Összesen 14 millió adag oltóanyagot rendeltünk a Pfizer/BioNTech vállalattól, de ebből csak 13 milliót fogunk felhasználni, ezért adunk el belőle a szlovákoknak” – erősítette meg a kormányfő szavait az egészségügyi miniszter, hozzátéve, hogy más országok is szembesülnek azzal, hogy több oltóanyagot rendeltek, mint amennyire a lakosságnak szüksége van.

A vakcinák elajándékozásának tervét az ellenzék is támogatja. „Ha valamiből felesleget halmozunk fel, akkor azt oda kell adni annak, akinél hiány mutatkozik” – mondta Bohuslav Svoboda, a Polgári Demokratikus Párt parlamenti képviselője. A Csehországban feleslegessé vált ampullák iránt Portugália és Franciaország is érdeklődik. A közel 11 millió lakosú Csehországnak még mintegy 6,4 millió adag vakcinára lesz szüksége, hogy elérje a lakosság 70 százalékos átoltottságát.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila