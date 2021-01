Az öt zónára osztott kockázati táblázat alapján Csehországban december 27-e óta a legszigorúbb, ötödik zónára érvényes óvintézkedések vannak érvényben, de már nem sok választja el a cseheket attól, hogy átlépjenek a negyedik zónába. Az egészségügyi minisztérium adatai szerint a koronavírus-járvány terjedési mutatója jelenleg 0,7, míg december végén ez a szám még meghaladta az 1,3-at. Ján Hamáček, a Központi Válságstábot is vezető belügyminiszter azt mondta, könnyítésre akkor lesz lehetőség, ha felszabadulnak a kórházi ágyak, és naponta kétezer alá esik az új fertőzöttek száma. A legfrissebb kimutatások szerint 6330 személy szorul kórházi ellátásra.

Andrej Babiš kormányfő a közszolgálati televíziónak azt nyilatkozta, hogy a kormány keddtől újra engedélyezi néhány további üzlet kinyitását. Konkrétan a papírboltokat, az alsóneműt, valamint a gyermek lábbelit és ruházatot árusító boltokat említette. Az iskolákban történő távoktatás megszüntetéséről a kormány egyelőre nem döntött.

Az országban vasárnap estig több mint 105 ezer ember kapta meg a Covid-19 elleni védőoltást.

Az első körben Csehországban is a leginkább veszélyeztetett egészségügyi dolgozókat és az idősotthonok lakóit oltják be. Múlt péntektől viszont már előjegyezhetik magukat oltásra azok a 80 évnél idősebbek is, akik nem az idősotthonok lakói. Az első nap még nem ment fennakadások nélkül az online foglalási rendszer, akadozott ugyanis a visszaigazoló sms elküldése. Mára viszont már 170 ezer 80 év feletti személynek sikerült a regisztráció.

Csehországot sem kerülte el a brit vírusmutáció. Ján Blatný egészségügyi miniszter úgy tájékoztatott, hogy a brit mutációt az Állami Egészségügyi Intézetben vizsgált minták mintegy tíz százaléka tartalmazza.

A kormány azt szeretné, ha a parlament további 30 nappal meghosszabbítaná a január 22-ig érvényben lévő szükségállapotot.

Andrej Babiš miniszterelnök szerint ez az óvintézkedések végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges. A törvényhozás várhatóan csütörtökön tárgyal a javaslatról.

Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek