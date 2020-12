Romlik a helyzet a briteknél, kutatók az oltási tervet is átszabnák

Ami azt illeti, bár koromnál fogva kellene kapnom valamiféle értesítést, eddig se a londoni egészségügyi szervek, se a háziorvosom nem szólt, hogy jelentkezzem. Azt írják a lapok, hogy heti húszezer oltást már most elvégeznek. Az oxfordi AstraZeneca-szérum jóváhagyása állítólag percek kérdése, ennek a hatékonyságában nagyon bíznak az angolok, és az is előnye, hogy nem kell mélyhűtésben tartani. A kormány százmillió adagot rendelt.

Nagy-Britanniában eközben gyorsan terjed a koronavírus-megbetegedés, hétfőről keddre 41 385 új eset volt a szigetországban, ismét növekednek a számok. Hetvenegyezren belehaltak a fertőzésbe, 357-tel többen, mint tegnap. A most közzétett szakértői javaslatban kétmillió injekció szükségessége szerepel, de talán ezzel sem tartóztatható fel Angliában harmadik fertőződési hullám egy Dél-Afrikából származó vírusváltozat miatt, amely az eddigieknél még veszélyesebbnek ígérkezik. Azt is javasolják a szakértők, hogy januárban minden brit iskola maradjon zárva.

Ezen a héten a szigetország újabb vidékeit sorolják a négyes számmal jelölt járványügyi kategóriába,

Angliának immár kétharmada esik a kijárási tilalommal és egyéb megkötésekkel járó besorolás alá.

Az injekciózástól sokat várnak a hatóságok, az oltóhelyekre önkéntesek ezrei is segítenek eljuttatni a szérumot, de így is elhúzódhat az oltási akció nyárig.

Az eddig elvégzett oltásokkal a kórházak és rendelők egészségügyi dolgozóit igyekeznek védeni, ők érintkeznek a fertőzöttekkel és rájuk van most nagyon nagy szükség. A sorrendben utánuk az idősotthonok lakói következnek. Veszélyeztetett területnek látják a hatóságok az iskolákat is, tehát az a terv, hogy januárban szüneteljen a gimnáziumi tanítás. Ennek vannak ellenzői is: ha a fiatalok nem kezdik el a következő tanévet január negyedikén, az komoly kiesést jelent számukra – mondja a parlament oktatásügyi bizottságának elnöke, Robert Halfon, és a minisztereket a terv elutasítására kéri. Ám úgy hírlik, az lesz a huzavona vége, hogy a diákok most nem mennek vissza az iskolába, és a kiesés pótlását a nyári vakáció rovására hajtják majd végre.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/AP/Kirsty Wigglesworth