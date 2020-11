Megérkeztek a szlovákiai országteszt fő számai és tanulságai

Szlovákiában soha korábban még nem csináltak olyat, mint a mögöttünk álló hétvégén: két nap alatt letesztelték az ország lakosságának mintegy kétharmadát.

A kormány október 18-án döntött az országos tesztelés megvalósításáról, amelynek előkészületeivel és elvégzésével a fegyveres erőket bízta meg. Az akció sikerességét rengetegen – köztük politikusok és egészségügyi szakemberek is – megkérdőjelezték, végül mégis nem várt sikerrel zárult. A mintavételi pontok vasárnap este fél tízkor zárultak, de már a szombati adatok is sokatmondók:

a tesztelés első napján ugyanis 2 581 113 embert teszteltek le országszerte, és 21 850 fertőző személyt találtak, ami a résztvevők szűk 1 százaléka.

A résztvevők pontos számát csak hétfőn ismerteti a kormányzat, de az óriási lakossági érdeklődésre való tekintettel ez a szám minden bizonnyal átlépi a hárommilliót.

A hadseregre és az önkormányzatokra hatalmas feladat hárult az akció megszervezésével, de minden előzetes félelem ellenére gördülékenyen zajlott a tesztelés. Szlovákia egész területén 5314 tesztelőhelyet alakítottak ki. A mintavételi helyek szombaton reggel hét órakor nyitották meg kapuikat, és a nyitás pillanatától kezdve óriási sorok alakultak ki, a tesztelésre várók azonban egy-két kivételtől eltekintve türelmesen várakoztak. Átlagban 1-2 órás sorban állás után mindenki sorra került, de volt olyan település, ahol 5-6 órát is várakoztak az emberek. Vasárnap ehhez képest már enyhült a roham. Ez azonban érthető, hiszen

szombaton az ország lakosságának felét sikerült letesztelni.

Az emberek antigén gyorstesztnek vetették alá magukat, s a mintavétel után mintegy fél órával mindenki megtudta, hogy pozitív vagy negatív lett-e a tesztje. A részvétel önkéntes volt, a kormány ugyanakkor közölte, aki nem vesz részt a tesztelésen, arra ugyanúgy vonatkozik a 10 napos karantén, mintha pozitív eredményt produkált volna.

A kormány rendeletben rögzítette, hogy hétfőtől csak a tesztelést igazoló, negatív eredményű tanúsítvánnyal lehet munkába menni. Aki ilyen tesztet tud felmutatni, arra nem vonatkoznak majd a november 8-ig érvényben lévő kijárási korlátozás szabályai sem.

A szigorú járványellenes intézkedések továbbra is érvényben maradnak.

Továbbra is kötelező lesz a maszkviselés kül- és beltérben egyaránt.

A kormány minden kezdeti nehézség ellenére egyértelmű sikerként könyveli el a hétvégi akciót. Igor Matovič kormányfő vasárnap délelőtti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, elállt a lélegzete, amikor megtudta, hányan vettek részt szombaton a tesztelésen. Azt is bejelentette, hogy

jövő héten biztosan megtartják az országos tesztelés második fordulóját is.

A miniszterelnök szerint előfordulhat, hogy néhány járásban nem rendezik meg az újabb tesztelést, de erről még egyeztetni szeretne a szakértőkkel.

Az országos tesztelés előtt az volt a legfőbb kérdés, hogy lesz-e elég szakképzett egészségügyi dolgozó, aki elvégezheti a mintavételt. A szlovák hatóságok ezért az elmúlt héten több ízben is felszólították a külföldön dolgozó szlovák orvosokat és nővéreket, hogy jöjjenek haza, és segítsenek a tesztelésnél.

Szlovákia a szomszédos országoktól is kért segítséget. Ausztriából végül 33 katonaorvos érkezett, Magyarország viszont 197 orvostanhallgatót küldött segítségül a kért 50 helyett. A magyarországi segítségnyújtást nagyra értékelte a szlovák kormányfő.

„A bajban ismerszik meg a barát. Pénteken még arról szóltak a hazai szalagcímek, hogy nem állunk készen, és nem tudjuk végrehajtani a tesztelést.

Ekkor hívtam fel Orbán Viktort, és tíz percen belül jött a válasz, hogy segítenek.

Nagyon szép példája ez annak, hogy nem csak szomszédai, hanem barátai is vagyunk egymásnak” – fejezte ki köszönetét Igor Matovič. A kormányfő hatalmas köszönetet mondott a szervezésben részt vevő katonáknak, önkormányzatoknak és a tesztelést lebonyolító egészségügyi szakembereknek, önkénteseknek is.

Hasonlóképp tett Zuzana Čaputová köztársasági elnök is, aki a közösségi oldalán értékelte a hétvégi országos tesztelés eredményét. Az államfő írta, egyértelmű sikernek kell tekinteni az akciót. Az elnök asszony hozzátette, különösen örül annak, hogy a félelmek, köztük a sajátjai, nem igazolódtak be, mert aki szerette volna magát leteszteltetni, az a kezdeti nehézségek leküzdésével meg is tehette. Arra kért mindenkit, aki pozitív eredményt kapott, hogy tartsa be az otthoni karantént.

„A tömeges tesztelés nem cél, hanem eszköz. A cél az, hogy társadalomként, országként legyőzzük a járványt, emberéleteket mentsünk“ – fogalmazott Szlovákia köztársasági elnöke.

