Meg lehetett volna előzni a magdeburgi támadást - állítja a német elhárítás korábbi főnöke

"Elképzelhetetlen szenvedést látunk a magdeburgi képeken. Ami még elviselhetetlenebb, hogy tudatosítani kell, az ottani karácsonyi vásár elleni támadást is meg lehetett volna előzni, akárcsak a Breitscheidplatzon történt támadást majdnem pontosan 8 évvel ezelőtt, és még sok mást" - írta.

"Ezeknek a pártoknak és politikusoknak, amelyek és akik mindmáig lehetővé teszik ezeket az állapotokat, és felelősek értük, soha többé nem szabad ismét politikai felelősséget viselniük Németországban. Ezeknek az iszlamistáknak nem kellene itt lenniük, és minden merénylő mögött áll egy politikus, aki ezért politikai felelősséget visel, és akit ezért felelősségre kell vonni" - hangsúlyozta.

A witness of the Magdeburg terror attack who narrowly avoided being run over just posted a video of the aftermath. pic.twitter.com/qAeS9siAsJ