Tömeges dezertálás: Franciaországban szöktek el az ukrán elit alakulat katonái

Az egység parancsnokát pár nappal a frontra indulás előtt leváltották – közölte a Kyiv Post. Az angol nyelvű ukrán portál idézte Dmitro Rjumsin ezredest, aki Facebook-bejegyzésében köszönetet mondott a katonáinak a hűségükért és a szakszerű hozzáállásukért. Mint írta: megtiszteltetés volt velük együtt részt venni a kiképzésen, és még hozzátette, hogy az egységet hamarosan harcba fogják vetni.

Rjumsin ezredes az ukrán hadsereg egyik legtapasztaltabb főtisztje, aki korábban két harcoló dandár parancsnoka is volt. Előzőleg az Avgyijivkánál küzdő 47. gépesített dandárt irányította, de a sikertelen védekezést követően leváltották, és az újonnan létrehozott 155-ösök élére állították. Ezt az egységet aztán Franciaországba küldték, ahol kiképezték és felfegyverezték őket. A francia hadseregben is használt AMX 10-es könnyű harckocsikat, továbbá 128 páncélozott csapatszállítót, valamint a harctéren már sikerrel alkalmazott CAESAR önjáró lövegeket kaptak. Emellett kiképezték és ellátták az ukránokat a korszerű Mistral légvédelmi rakétákkal és Milan páncéltörő fegyverekkel is.

Az ukrán hadsereg 155. gépesített lövészdandárjának katonái franciaországi kiképzésen. Forrás: Facebook / MilitaryLand.net

A kétezer fős alakulat a Kijevi Anna nevet vette fel, ami az ukránok és a franciák történelmi kapcsolatára utal. A névadó hercegnő 1051-ben I. Henrik francia királyhoz ment feleségül. A dandár jelmondata az “Ils ne passeront pas” (Nem törnek át) pedig az első világháborúból, a marne-i csata idejéből ered, amikor a Párizst védő francia katonák ezzel lelkesítették egymást.

A 155. gépesített lövészdandárt afféle kirakategységnek szánta az ukrán hadvezetés – írja a Kyiv Post. Ehhez a remek kiképzést és a modern fegyverzetet a francia kormány biztosította. Csakhogy némi hiba csúszott a kijevi katonai vezetők számításába. Ugyanis az egységet nem lelkes önkéntesekkel, hanem részben – szó szerint az utcáról összefogdosott – sorkatonákkal töltötték fel. Az ő elszántságuk, harci kedvük pedig messze volt attól, ami egy ilyen elit egység tagjaitól elvárható lenne.

Nem is csoda, hogy a franciaországi kiképzés alatt közülük majdnem ezren megszöktek. Erről Jurij Butuszov ukrán újságíró számolt be a Telegrammon.

Butuszov posztjában az ukrán hadsereg egyik legjobb parancsnokának nevezte a nemrég menesztett Dmitro Rjumsin ezredest, és azt bizonygatta, hogy nem az ő hibája a tömeges dezertálás, hanem azoké, akik kényszerrel sorozott katonákat küldtek külföldi kiképzésre. Hozzá hasonlóan Marjana Bezuhla ukrán parlamenti képviselőnő is szót emelt a 155-ösök helyzete miatt, és keményen bírálta az ukrán hadvezetést. Mint mondta, az alakulatnak nincs elegendő gépjárműve, az elektronikai hadviseléshez szükséges eszköze és felderítő, valamint csapásmérő drónokból is nagy hiányt szenved. A képviselőnő parlamenti felszólalásában azt mondta, hogy az elitnek szánt egység katonái és tisztjei gyakran a saját pénzükön vásárolnak maguknak felszereléseket, vagy önkéntes adományokra kell hagyatkozniuk.

Ukrán katonák egy francia VAB páncélozott szállító harcjármű előtt pózolnak. Forrás: Facebook / MilitaryLand.net

A kijevi katonai vezetés egyelőre nem reagált az egységgel kapcsolatos hírekre. A leváltott Dmitro Rjumsin helyére Tarasz Makszimov ezredest nevezték ki, akit 2022-ben a bátorságáért személyesen Volodimir Zelenszkij elnök tüntetett ki. A 155. dandár egyes egységeit Pokrovszkhoz irányították, ahol a legádázabb harcok dúlnak az orosz hadsereggel.

Az is kiderült, hogy a nagy értékű Mistral légvédelmi rakétarendszerek már nem bevethetők, mert a francia kiképzést kapott ukrán kezelőket is elvezényelték a 155-ösöktől. Őket más alakulatokhoz osztották be, ahol a francia fegyverektől eltérő, szovjet/orosz eredetű Igla vagy amerikai Stinger rakétákkal kell harcolniuk.