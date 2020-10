Hosszú sorokkal indult a tesztelés Szlovákiában

Nagy lakossági érdeklődés mellett szombaton reggel Szlovákiában megkezdődött az országos koronavírus-tesztelés.

A szlovák közszolgálati rádió és az internetes hírportálok jelentései szerint országszerte hosszú sorokban várakoznak az emberek a tesztelésre. Számos helyen akár két-háromórát is sorban kellett állniuk az embereknek.

The biggest logistic operation in Slovakia is on. Mass testing for #COVID19 with antigen tests. Preceded by chaos with lack of medics, some testing places opened later than announced. Testing is voluntary but those without a negative test face many restrictions in next week. pic.twitter.com/V1H0nuE65w — Lukáš Onderčanin (@LukasOndercanin) October 31, 2020

A Bumm hírportál kora reggel arról tudósított, hogy hasonló a helyzet a magyarok lakta nagyobb dél-szlovákiai városokban is.

Szlovákia egész területén 5314 tesztelőhelyet alakítottak ki, amelyek hivatalosan reggel héttől este tízig állnak rendelkezésre.Több helyszínen azonban késve nyitottak meg, mert vagy a kiadandó igazolások, vagy a személyzet hiányzott.

Az emberek antigén-gyorstesztnek vetik alá magukat, s a mintavétel után mintegy fél órával már mindenki megtudja, hogy pozitív vagy negatív lett-e a tesztje, és erről igazolást is kap.

Hope everyone tested today in #slovakia gets the correct result, and its this one. Got to testing station first thing and was processed quickly, the swab is a little uncomfortable but not painful and brief. pic.twitter.com/vHaSSNbXoi — Matt Prince 3.5% ? (@mattprince1969) October 31, 2020