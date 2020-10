Több mint 150 budapesti orvostanhallgató ment Szlovákiába tesztelni

Hajnali háromkor a készenléti rendőrség buszaival indult útnak Szlovákiába 154 hatod éves orvostanhallgató, ötödéves fogorvostan-hallgató, rezidens, PhD hallgató és szakdolgozó, hogy segítsen az ottani országos tesztelésben.

Az indulásról a Semmelweis Egyetem rektora posztolt a Facebookon.

Azt írta, hogy az érintettek önként jelentkeztek, és szabadidejükből áldoznak arra, hogy segítsenek a felvidéki lakosság tesztelésében.

Pénteken a szlovák külügyminiszter a Twitteren írt arról, hogy 50 szakembert kértek Magyarországtól, amely azonban 200-at küld. (Az egyelőre nem derült ki, hogy valóban mentek-e annyian, vagy a 154 a végleges szám.)

Thank you Péter #Szijjártó! Asking for 50 and sending 200

?. Many thanks to #Hungary ?? for sending 200 paramedics for nation wide #COVID19 testing in ??. Hungarian medical personnel will be located in regions of Komárno, Levice, Nitra & Trebišov. #Neighborhoodmatters — Ivan Korcok (@IvanKorcok) October 30, 2020