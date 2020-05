Egy sebességgel feljebb kapcsol északi szomszédunk

Ez azt jelenti, hogy a szlovákok szerdától otthon hagyhatják a maszkokat, nyitnak a mozik és a bevásárlóközpontok, az étterem belső helyiségeiben is elfogyaszthatják az ételt és

lehetővé teszik az egynapos kiutazásokat nyolc európai országba, köztük Magyarországra is a szlovákoknak.

„A negyedik fázisban megnyílhatnak a színházak is, de a termekben egyszerre legfeljebb száz személy tartózkodhat“ – kezdte a felsorolást Igor Matovič kormányfő, aki személyesen tolmácsolta a Központi Válságstáb hétfőn délután meghozott döntését.

Újranyithatnak az üzletközpontok és a beltéri uszodák, sportcsarnokok is, de csak a sportklubok tagjai számára. A kültéri sportpályákon viszont már mindenféle sportot lehet űzni szerdától. Az éttermek belső terében is lehet majd étkezni ugyanazon feltételek mellett, amelyek most a teraszokra vonatkoznak. Az éttermek szerdától 22 óráig tarthatnak nyitva.

Az üzletekben eddig 25 négyzetméterenként csak egy vásárló tartózkodhatott, szerdától ezt a határértéket 15 négyzetméterre csökkentik. Az üzletközpontok esetében az üzlethelyiségek területét veszik majd alapul, a közös terek nélkül. A közös terekben tilos lesz gyülekezni. Az enyhítések ellenére a boltok vasárnap továbbra is zárva tartanak.

Az óvintézkedések enyhítésének negyedik fázisának része lesz az is, hogy a köztereken már nem lesz automatikusan kötelező arcmaszkot hordani. A nyilvános belterekben azonban továbbra is kötelező lesz az arcmaszk viselése.

A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy

csütörtöktől lehetővé teszik az egynapos kiutazásokat nyolc európai országba.

A Szlovák Köztársaság területén állandó vagy átmeneti lakhellyel rendelkező szlovák állampolgár mentesül a negatív koronavírus-teszt vagy az állami karantén kötelezettsége alól, amennyiben 24 órán belül visszatér Szlovákiába.

Az enyhítés a következő országokba tett látogatásokra vonatkozik:

Magyarország,

Csehország,

Ausztria,

Lengyelország,

Horvátország,

Szlovénia,

Németország,

Svájc.

A határon való átkeléshez szükség lesz egy formanyomtatványra, amelyben a rendőrök megjelölik a határ átlépésének időpontját, majd ennek alapján ellenőrzik a visszatérés időpontját. Az országot csak a kijelölt határátkelőkön lehet majd elhagyni, de bármelyiken keresztül vissza lehet majd jönni, amelyik eddig is átjárható volt.

Szokatlan ajándékot kapnak a gyerekek is gyermeknapra:

június 1-jén ismét megnyitnak az óvodák és az általános iskolák, az első öt évfolyam tanulói ülhetnek vissza az iskolapadba.

Az iskolalátogatás önkéntes alapon fog működni. Azt, hogy egy iskola vagy óvoda tényleg újranyit-e, a fenntartó fogja eldönteni. Az óvodákban legfeljebb 15 gyerek lehet majd egy csoportban, az általános iskolákban pedig a maximális osztálylétszám nem haladhatja meg a 20 főt. Ha a szülők úgy döntenek, hogy inkább otthon maradnak a gyerekkel, megtehetik. A 6-9. évfolyamok tanulói, valamint mindazok részére, akik nem akarnak visszaülni az iskolapadba, folytatódik a távoktatás.

Igor Matovič elmondása szerint a negyedik fázist a kedvező számok teszik lehetővé. A kormányfő szerint a következő két hétben kiderül, hogyan fogják ezek az enyhítések befolyásolni a járványügyi helyzet alakulását, és ennek függvényében lehet majd beszélni a további enyhítésekről. A tömegrendezvényekkel kapcsolatban elmondta: idén legfeljebb ezerfős rendezvények megtartásáról lehet csak szó Szlovákiában.

Nyitókép: MTI/Komka Péter