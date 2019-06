Borsóznak a brüsszeli hátak a legesélyesebb May-utódjelölttől

Zakatol a kampány a Theresa May posztjáért folyó versenyben. A leköszönt brit kormányfő azért kényszerült távozásra, mert nem tudta feloldani a brexit körül kialakult patthelyzetet, és nem tudta kivezetni hazáját az Európai Unióból. Most utódjára hárul a feladat, hogy

átvágja a gordiuszi csomót, ami miatt a brit parlament nem tudta megszavazni May kilépési egyezményét, de elvetette az egyezmény nélküli EU-kilépés lehetőségét is.

A tory pártvezéri posztért tizen vannak versenyben – keményvonalas brexitpártiak és a válási egyezmény alapján történő rendezett kilépés hívei. Többen volt miniszterek vagy államtitkárok, nyolcan férfiak, ketten nők. Az indulás feltétele, hogy az aspiránsokat valaki jelölje és hat másik tag támogassa őket. A konzervatív parlamenti képviselők többször szavaznak, amíg két jelölt nem marad, közülük pedig a teljes párttagság választja ki a következő pártvezért és így miniszterelnök-jelöltet is.

Felmérések szerint messze Boris Johnson volt külügyminiszter gyűjtötte be eddig a legtöbb befolyásos támogatót.

"Én vagyok a legjobb jelölt, aki képes elhozni a brexitet és elhárítani az új lázadó Brexit Párt és az EU-párti Liberális Demokraták kihívását. Ezek mindketten a jelenlegi válság falatain lakmároznak" – magyarázta Johnson a hétvégén a Sunday Timesnak.

Ő gőzhengerként dübörög előre, a héten sikeresen eltakarítva az útból egy jogi akadályt. Elbukott ugyanis az a bírósági beadvány, ami szerint hivatalával visszaélve félrevezette a választókat a brexitkampány egyik állításával, a London által a brüsszeli kasszába befizetett hozzájárulással kapcsolatban. Bár a számok tényleg nem stimmeltek, nem volt bizonyítható, hogy akkor még londoni főpolgármesterként valóban visszaélt a hivatali helyzetével.

Johnson – aki May "puhasága" miatt kilépett a kormányból és azt a The Telegraph című konzervatív lap véleményírójaként ostorozta – most újabb ötlettel állt elő. Közölte:

ha az EU nem hajlandó tovább alkudozni, akkor nem fogja befizetni azt a közel 40 milliárd fontot, amelyet London még EU-tagként át kell hogy utaljon az uniós költségvetésbe.

A brit közbeszédben ezt kissé megtévesztően "válási lelépési pénznek" állítják be. Johnson a parlamenti választásokat idéző szlogennel emellett adócsökkentést is beígért a magasabb fizetésű briteknek.

A jelöltek sorában a keményvonalas brexitelők táborából került ki Dominic Raab volt brexitminiszter. Michael Gove, a brexitkampányban meghatározó, de azóta centristább húrokat pengető környezetvédelmi miniszter népszerű a képviselők körében. De - hogy, hogy nem -

épp most derült ki, hogy fiatalabb korában kipróbálta a kokaint.

Bár a brit társadalomban ez már nem ördögtől való cselekedet, az eset erősen sebezhetővé tette.

Jeremy Hunt külügyminiszter lehet még Johnson kihívója. Ő nem favorizálná a kemény brexitet, de "nehéz szívvel elfogadná".

Hunt hatásvadász zenei aláfestéssel ellátott kampányvideót készített, amelyben japán feleségével pózolva meséli el útját első vállalkozásából a politikába, és azt, hogy miért ő a legjobb jelölt az EU-val való egyezkedésre és az ország vezetésére.

Andrea Leadsom parlamenti vezető egyszer már veszített a versenyben, akkor Theresa May-jel szemben.

Esther McVey miniszter pedig tévés személyiségből lett politikus,

de jóval kevesebb a támogatója, mint a nagyágyúknak.

Brüsszelben közben "horrorforgatókönyvként" említik Johnson esetleges miniszterelnökségét, és őt magát Donald Trumphoz hasonlítják.

Azt sem felejtik el neki, hogy a 90-es években a Telegraph című lap tudósítójaként ágált az EU-ellen, az ottani hivatalnokok szerint „euromítoszokat” gyártva.

"Sokat hazudott a brit népnek" – mondta Jean-Marc Ayrault volt francia külügyminiszter. Dominic Raab megítélése sem jó. "Miniszterelnöke ellen dolgozott és tiszta dezinformációt tálalt" – mondta egy EU-forrás a volt brexitminiszterről.

Annyi bizonyos, hogy Brüsszelben már nem azt várják, hogy a britek meggondolják magukat, hanem azt, hogy gyorsan és lehetőleg fájdalommentesen távozzanak az unióból. A nagy kérdés az, hogy ki tudná ezt megvalósítani a jelöltek közül.

Jelöltlista

Boris Johnson, London korábbi polgármestere, volt külügyminiszter Sajid Javid belügyminiszter Matt Hancock egészségügyi miniszter Jeremy Hunt külügyminiszter Michael Gove környezetvédelmi miniszter Andrea Leadsom, az alsóház volt vezetője Dominic Raab volt brexitügyi miniszter Rory Stewart nemzetközi fejlesztési miniszter Esther McVey volt munkaügyi miniszter Mark Harper a tory frakció szavazási fegyelméért felelős volt főtisztviselő

