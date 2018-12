Szlovákiában a mobiltelefon a karácsonyi sláger

Bő két héttel karácsony előtt a szlovákiai szülők többsége még nem igazán tudja, mivel lepje meg a gyermekét a fa alatt. A Szlovák Takarékpénztár által közzétett felmérés, amely a karácsony előtti költekezési szokásokat vizsgálta, rámutatott, hogy a szlovákiai szülők 95 százaléka megajándékozza gyermekét annak születésnapja alkalmából, karácsonykor viszont ez az arány három százalékkal kevesebb, azaz 92 százalékos.

A pénzintézet által elvégzett felmérés legfontosabb tanulsága, hogy a gyerekek kívánságai és a szülők elképzelései többnyire nem egyeznek. Lenka Buchláková, a Szlovák Takarépénztár elemzője úgy tájékoztatott, hogy a leggyakrabban vásárolt tárgyi ajándékok közé a LEGO, a kerékpár, a játékbabák, a korcsolya a könyv, valamint a mobiltelefon és a tablet tartozik. Az is egyre gyakoribb jelenség, hogy a gyerekek játék, könyv, illetve ruházat helyett más elektrotechnikai eszközt vagy pénzt kérnek a szüleiktől ajándékba.

A megkérdezett szülők válaszaiból kiderült, hogy készpénzzel például csak a tizedük tervezi meglepni a gyermekét, rábízva, hogy mit vesz magának. Nagyjából hasonló az aránya azonban azoknak is, akik mobiltelefont szánnak gyerekeiknek a karácsonyfa alá. Csaknem a harmaduk ezzel szemben a ruházatra, az ötödük pedig valami praktikus ajándékra esküszik. Mintegy 20 százalék körül mozog azon szülők aránya is, akik könyvvel vagy építőjátékkal szeretnék meglepni a gyerekeiket. Azok a gyerekek, akik készpénzt kapnak, ebből egyébként a leggyakrabban valamilyen elektronikai eszközt vásárolnak.

Hogy ki mennyit áldoz a karácsonyi ajándékokra, az mindenekelőtt a szülők bevételétől függ. A kutatás megállapította, hogy a szülők 42 százaléka engedheti meg magának, hogy 250 eurót, azaz mintegy 80 ezer forintot költsön gyermeke karácsonyi ajándékára. A vizsgálat szerint 36 százalékuknál ez az összeg 100-250 euró, vagyis nagyjából 35 ezer és 80 ezer forint között mozog.

A kutatást fordítva is elvégezték, azaz arra is kíváncsiak voltak, hogy a gyerekek meglepik-e szüleiket valamivel karácsonykor, és ha igen, mennyit fordítanak az ajándékok beszerzésére. E szerint a szlovákiai általános iskolások alsó tagozatosai közül erre senki sem készül, és a felső tagozatosok között is csak 1 százalék körül mozog az ilyen gyerekek aránya. A közép- és főiskolásoknak azonban már a 80–90 százaléka jelezte, hogy meglepi valamivel a szüleit. A középiskolások az ajándékvásárlásra legfeljebb 50, a főiskolások pedig 100 eurót szánnak.

Nyitókép: Pixabay,com