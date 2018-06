Trump fenyegetőzött és dühösen távozott a G7-es csúcsról

Szövetségesek között szokatlanul ellenséges hangnemben nyilatkozott Kanadáról és másokról a G7-es csúcs után Trump elnök és egyik minisztere is. A kanadai vezetőt hazugnak és gyengének nevezte, és azt üzente: akár megszűnhet a kétoldalú kereskedelem Amerikával ha az EU és mások nem számolják fel a vámokat.

Ahogy a mondás tartja, egy kép felérhet ezer szóval – és a hétvégén tartott kanadai G7-es csúcstalálkozón készült is egy ilyen kép.

Angela Merkel német kancellár (b) és Donald Trump amerikai elnök világ hét iparilag legfejlettebb államát tömörítő csoport, a G7 kanadai csúcstalálkozóján Charlevoix-ban 2018. június 8-án, a kétnapos tanácskozás első napján. (MTI/EPA/Clemens Bilan)

Egy asztalt látni rajta, amelynek egyik oldalán Donald Trump amerikai elnök ül, dacos tekintettel, keresztbe font karral.

Oldalán a japán delegáció, vele szemben pedig az asztalra tenyerelve és fölé magasodva Angela Merkel német kancellár és más európai vezetők. A képből áradó feszültség híven jellemzi a találkozót.

Trump úgy távozott, hogy keményen odamondott egyik legszorosabb szövetségesének és a Twitteren jelezte, hogy visszavonja aláírását a közös nyilatkozatról. Ez nem is meglepő azok után, hogy az EU-val és Kanadával szemben is masszív fémipari büntetővámokat vezetett be, miközben a nyilatkozat arról szólt, hogy a

G7-es országok elkötelezik magukat a „szabad, fair és kölcsönösen előnyös kereskedelem és befektetések” mellett, valamint „folytatják a harcot a protekcionizmus ellen”.

A konferencia után Justin Trudeau kanadai miniszterelnök sajtótájékoztatót hívott össze, ahol közölte:

sértőnek találják, hogy Trump védővámjait „nemzetbiztonsági” megfontolásból vezették be,

amikor kanadaiak ezrei harcoltak az amerikaiak oldalán az I. Világháború óta. Hozzátette: országa saját büntetővámokkal vág vissza Amerikának.

Trump ezek után nem fogta vissza magát: „Trudeau finoman viselkedett a csúcson, de ahogy elmentem, sértőnek nevezte az amerikai vámokat. Nagyon őszintétlen és gyenge. A mi vámjaink válasz az ő 270%-os tejtermék vámjára!” – üzent a Twitteren az Air Force One elnöki gép fedélzetéről.

A Twitter-szópárbajba ezek után Angela Merkel német kancellár is beszállt, aki elszomorítónak nevezte az amerikai elnök posztjait:

„Nem hiszem, hogy javít a dolgokon az uszító hangnem. Néha úgy tűnik, az amerikai elnök azt hiszi csak az egyik fél nyerhet és mindenki más veszít”

– írta, majd egy interjúban megerősítette: az Európai Unió ellen- védővámokat vet ki amerikai fémipari termékekre.

Trump korábban azt sürgette, hogy partnerei számoljanak fel minden korlátot és az állami támogatásokat is az Egyesült Államokkal való kereskedelemben. „Különben leállítjuk velük a kereskedést” – mondta. Azt is közölte, hogy évtizedeken át „kihasználták Amerikát” és hogy vámmentesen küldték be országába termékeiket.

„Olyanok voltunk, mint a malacpersely, amit mindenki kifoszt, de most véget vetünk ennek”.

Trump gazdasági főtanácsadója, Larry Kudlow még sokkolóbb nyelvezetet használt: Trudeau „elárulta és átvágta” az elnököt. „Különleges hely van a pokolban az olyanok számára, akik rosszindulatú diplomáciát folytatnak az elnökkel szemben” – mondta a kanadai miniszterelnökre utalva.

A CNN-nek nyilatkozva azt is hozzátette: a Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel esedékes csúcs előtt

Trump „nem mutathatja magát gyengének és nem hagyhatja hogy egy kanadai miniszterelnök ugráltassa”.