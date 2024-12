Mennyit keresnek a sztárok a karácsonyi dalokkal? – mutatjuk a listákat és a pénzeket

Az anglofón popszakmában régóta nyílt titok: ha valaki csak B-kategóriás híresség, akkor is tisztes öregkorra számíthat, ha sikerül megalkotnia egy karácsonyi slágert. Ki hallott Jona Lewie-ről vagy a Waitressesről? Annak ellenére, hogy leáldozott a csillagjuk, a karácsonyi dalaik válogatásokban, a streamingplatformokon, filmek és tévéműsorok betétdalaiként vagy feldolgozásokként tovább élnek – és termelik a passzív jövedelmet – írja a londoni Evening Standard.

George Howard, a könnyűzenei menedzsment professzora (ilyen is van), a Berklee College of Music előadója szerint ráadásul a régi dalok jobban tarolnak, annak ellenére, hogy évről évre jönnek ki karácsonyi számok.

„Nem az új karácsonyi dalok hozzák a pénzt, hanem az újrahasznosítottak”

– mondta. „Egyszerűen nyomtatják a pénzt, minél többen dolgozzák fel a számaikat, annál nagyobb vagyon kerül a szerzők zsebébe. Úgy kaszálnak, mint az útonállók.”

Íme egy gyors összesítés arról, hogy az angloszférában kik a karácsonyi királyok, illetve királynők.

Mariah, forever

Nem meglepetés, hogy Mariah Carey az egyeduralkodó. 53 éves korára Carey évi 2,5 millió dolláros „életjáradékot” biztosított be magának a 28 éve kiadott slágerével (legalábbis ennyit számolt ki az Economist magazin). Mindez azt jelenti, hogy 1994 és 2016 között az unalomig játszott All I Want This Christmas 60 millió dollárt termelt (és azóta valószínűleg még többet). Japánban olyan népszerű, hogy a díva még nyáron is hajlandó volt előadni.

Tegyük hozzá: Mariah Carey nem B-kategóriás és nem volt szüksége karácsonyi listavezető számra a felhőtlen nyugdíjas évekhez (becslések szerint 340 millió dollár a vagyona). Ő az amerikai slágerlisták történetének első számú női szerzője és producere, aki több number one-t jegyez, mint bármely más női előadó.

Ez a dal valamiért évi egymilliót ér

A következő a karácsonyi slágergyárosok között Noddy Holder. Hogy ki ő? Ahogy beköszönt az advent, a brit rádiók, üzletek és szupermarketek elkezdik vég nélkül játszani a karácsonyi számokat és Holder zenekara, a Slade az elkövetője a Merry Christmas Everyone című igencsak patinás szerzeménynek. A glamrock banda száma ugyanis 1973-ból származik. A szerző – Holder – pedig évente félmillió fontot keres vele. Más számítások szerint az összjogdíj, ami évente befolyik a számból, egymillió font, mivel a szintén Slade-zenész Jim Lea markát is 500 ezer font üti belőle.

Noddy Holder volt az, aki saját „nyugdíjalapjának” nevezte dalt és 78 évesen most már nyugodtan hátradőlhet abban a tudatban, hogy jól sáfárkodott a tehetségével.

Más kérdés, hogy a számot újra és újra meghallva az embernek kedve támad valami magas alkoholtartalmú ital után nézni, hogy valahogy meg tudjon küzdeni a traumával.

Borgőzös New York-i tündérmese

Ha már alkoholról van szó, Shane MacGowan, az ír folkcsapat, a Pogues tavaly elhunyt frontembere híres volt arról, hogy nem vetette meg az italt. Az ő nevéhez és az évekkel korábban tragikus balesetben meghalt Kirsty MacCollhoz fűződik a Fairytale of New York című duett – amely két részeg szépen induló románcából kipattanó civakodását dolgozza fel.

A Pogues becslések szerint évi 400-470 ezer eurót keres a dallal, amely eredetiben és különböző feldolgozásokban pörög a rádiókban. Az utóbbi időben úgy is, hogy kivágtak belőle egy-két, immár nem polkorrektnek minősülő szitokszót.

Érdekesség, hogy MacGowan nem télen, hanem nyáron írta a dalt, miután egy másik előadó, Elvis Costello megkérte rá. „Kinyitottam egy palack sherryt, elővettem a sósmogyorót és azt képzeltem, hogy karácsony van” – emlékezett vissza Shane.

Akit a Slade lenyomott... de így sem járt rosszul

1973 egy másik híres brit karácsonyi sláger szülőéve is volt. Ekkor rukkolt ki Roy Wood és a Wizzard az I Wish it Could be Christmas Every Day-jel. A dal alulmaradt a slágerlista csúcsáért folytatott csatában a Slade – nevezzük úgy – alkotásával szemben, de az elmúlt 51 évben menetrendszerűen lehet hallani a karácsony előtti időszakban.

Wood szerényebben keres vele, mint a korábban említett Holder, és csak évi 200 ezer fontot söpör be. Azaz egy kisebb londoni lakás árának a felét.

A méltatlanul második

Shakin’ Stevens a rockabilly egyik apostolaként amerikainak tűnhet, pedig walesi származású és Michael Barratt néven látta meg a napvilágot. Az ő karácsonyi dala, a Merry Christmas Everyone évi 130 ezer font passzív bevételt termel.

A korábban említett, és a brit szigeteken kívül sokak számára ismeretlen Jona Lewie karácsonyi háborúellenes dala a Stop the Cavalry hasonló pénzt, évi 120 ezer fontot hoz neki a konyhára.

Nem maradhat ki a sorból a Wham! a legendás Last Christmas-szal. George Michael és Andrew Ridgeley dala évi 300 ezer fontot ér. Michael azonban már nem élvezheti ezt: emlékezetes és szomorú módon épp karácsony napján halt meg, 2016-ban.

A Last Christmast 1984-ben a Band Aid karácsonyi jótékonysági dala nem engedte a csúcsra jutni. Viszont a karitatív karácsonyi kantáta (Do They Know It’s Christmas) sohasem ért el olyan anyagi sikert, mint a Wham! melankolikus szerzeménye.

A BBC a napokban adta ki a 40 éves dal történetéről szóló dokumentumfilmjét.

Ropogó rönkök a kandallóban és a pirosorrú rénszarvas

A régi idők régimódi, idillikus (amerikai) karácsonyi hangulatát idézi fel Bing Crosby máig népszerű dala, a White Christmas, amelyet Irving Berlin írt és amely évi 421 ezer dollárnyi pénzt hoz az örökösöknek.

Crosby nevéhez fűződik egy további ünnepi sláger, a Rudolph, the Red Nosed Reindeer is.

A kelet-londoni fiúcsapat, az East17 pedig szintén élvezheti az – igaz jóval szerényebb – jogdíjakat a Stay Now című dalával (évi 97 ezer font).

Modern idők: egy K-Pop sztár a csúcson

A Standard cikke a brit ízlést tükrözi, és nem ad választ arra a kérdésre, hogy melyek a manapság legnépszerűbb karácsonyi dalok.

Szerencsére a Slingo csapata a Spotify lejátszásai alapján készített egy globális listát arról, hogy hányszor adtak hozzá egy dalt egy playlisthez. Ez már egy koreai popsztár, a BTS énekese, V vezeti (úgy, hogy az 5. helyen is feltűnik), de végre megemlítik John Lennont, Ariana Grandét és Michael Bublét is:

Christmas Tree – V (2172 playlisten szerepel) All I Want For Christmas is You – Mariah Carey (1522) It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas – Michael Bublé (916) Last Christmas – Wham! (813) Sweet Night – V (765) Underneath the Tree – Kelly Clarkson (737) Santa Tell Me – Ariana Grande (717) It’s the Most Wonderful Time of the Year – Andy Williams (655) Happy Xmas (War is Over) – John Lennon és Yoko Ono (627) Holly Jolly Christmas – Michael Bublé (567)

Van, ahol mégis a Wham! az úr

Egy másik lista viszont a hivatalos videók közösségi média “lájkjai” alapján rangsorolja a karácsonyi dalok, és itt végre a Wham! diadalmaskodik:

Last Christmas – Wham! (10,9 millió lájk) Fairytale of New York – The Pogues és Kirsty MacColl (3 millió) All I Want For Christmas is You – Mariah Carey (1,5 millió) Driving Home for Christmas – Chris Rea (1,3 millió) Merry Christmas – Ed Sheeran és Elton John (699 000) Blue Christmas – Elvis Presley (605 000) Christmas in Hollis – Run DMC (581 000) Mistletoe – Justin Bieber (414 000) Father Christmas – The Kinks (279 000) Santa Claus is Comin' to Town – Bruce Springsteen (250 000)

Ízlések és pofonok persze különböznek, így a fenti listákról lemaradtak az olyan előadók, mint Eminem, Prince, a Pretenders, Bon Jovi, a Boys II Men, a Frankie Goes to Hollywood, James Brown, a Boney M (hogy csak az angol nyelvűeket említsük), és még sokan mások, akik évről évre hozzájárulnak az ünnepi hangulathoz.