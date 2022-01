Bizonyított: komoly védelmet jelent a gyerekek számára, ha szüleik oltottak

A delta variáns tavalyi térhódításának idején, 2021 júniusa és októbere között felvett adatok alapján készített a Clalit Kutatóintézet elemzést a Harvard és a Tel-Avivi Egyetem bevonásával a szülői oltottság hatásáról: 181 307 oltatlan gyermek adatait vizsgálták 76 621 háztartásból. Azokat a családokat, amelyekben a szülők három adag vakcinát vettek fel, hasonlították össze azokkal, amelyekben két adagot kaptak a szülők, legalább öt hónappal a vizsgálat előtt.

A kutatás szerint jelentős védelmi többletet adott, ha egy családban emlékeztető oltást is kaptak a szülők: ha csak egyikük adatta be a vakcinát, 20,8 százalékkal csökkent a megfertőződés esélye, míg ha mind a ketten, az 58,1 százalékos csökkenéshez vezetett a MedicalXpress cikke szerint.

A második hullám idején végeztek már hasonló kutatást: 2020 decembere és 2021 márciusa közt több mint 400 ezer oltatlan személyt – gyerekeket és felnőtteket egyaránt –, figyeltek meg. A 155 ezernél is több háztartás tagjainak fertőzöttségi adatait olyan családokéval hasonlították össze, amelyekben két adag vakcinát kaptak a szülők. Itt még nagyobb volt a különbség a rizikó csökkenésében.

A megfigyelések szerint független a család nagyságától, hogy mekkora védelmet ad a szülői oltottság, és a gyermekek életkorával kapcsolatban sem figyeltek meg összefüggést.

A kutatás annak is utánajárt, hogy nemcsak annak kisebb az esélye, hogy az oltott szülő megfertőződjön, hanem annak is, hogy megbetegedése esetén továbbadja a vírust családtagjainak. Mindez ismét aláhúzza a koronavírus elleni vakcina fontosságát. Ben Reis, a Bostoni Gyermekkórház prediktív orvoslási csoportjának vezetője szerint a kutatás eredményei is azt mutatják, hogy főként azokban a családokban, ahol életkoruk révén még nem oltható gyermekek élnek,

a szülők felelőssége nagy abban, hogy felvegyék saját oltásukat.

Marc Lipsitch harvardi professzor szerint megállapításaik segíthetnek meggyőzni a szülőket arról, hogy be kell magukat oltatniuk.

"Az oltás nemcsak közvetlen, hanem közvetett védelmet nyújt a beoltott személyekkel egy háztartásban élő, nem oltott személyek számára is. Ez a tanulmány rávilágít arra a közvetett védelemre, amelyet a beoltott szülők nyújtanak be nem oltott gyermekeiknek, függetlenül a háztartás méretétől vagy a gyermek korától, mind az eredeti alfa, mind a delta változat esetében" - fogalmazott Samah Hayek, a Clalit Kutatóintézet vezető kutatója, a mostani kutatás vezető szerzője.

