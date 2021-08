Magyar bizonyítványt kapott egy újabb koronavírus-vakcina

A Bharat Biotech Twitter-posztja szerint újabb mérföldkő számukra a magyar elismerés, ugyanis ez az első Good Manufacturing Practice (jó gyártási gyakorlat) bizonyítvány, amelyet a Bharat Biotech európai hatóságoktól kapott. Az EudraGMDP nevű európai adatbázisba is bekerült bizonyítványt az Országos Gyógyszerészeti Intézet bocsátotta ki – írja a Portfolio.

Magyar hatóságok egyelőre nem számoltak be erről, és az elismerés nem is feltétlenül jelenti azt, hogy a vakcina magyarországi alkalmazását engedélyezni fogják.

A Bharat Biotech közleménye szerint azt tervezik, hogy világszerte több más országnak is benyújtják a szükséghelyzeti alkalmazáshoz szükséges dokumentációt. Az Ocugen nevű biotech cég áprilisban jelentette be, hogy a partnerük, a Bharat Biotech kimondottan kedvező eredményt tudott felmutatni a Covaxin koronavírus-vakcina harmadik fázisban lévő tesztelése során. Az inaktivált vírust alkalmazó vakcina 78 százalékos hatékonyságot nyújt a koronavírus-fertőzés ellen, a súlyos betegség kialakulása ellen pedig 100 százalékos védelmet nyújt az ellenszer a tesztelés alapján.

Az indiai vakcina fejlesztése mindössze hat hónapig tartott, a korábbi hírek szerint India évi 300 millió dózisnyi Bharat-vakcinát akar gyártani évente, részben exportra.

Another milestone in our account as COVAXIN® receives GMP certificate from Hungary. This marks the 1st EUDRAGDMP compliance certificate received by Bharat Biotech from European regulatories.#BharatBiotech #COVAXIN #covaxininhungary pic.twitter.com/0x8BLF2jWR