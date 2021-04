Már megkezdődtek az első fázisú klinikai tesztjei annak az oltásnak, amely a remények szerint a ferritin nevű fehérjemolekula segítségével sokkal rugalmasabban képes védettséget nyújtani a SARS- CoV-2 különböző variánsai mellett egyéb koronavírusok ellen is. A kutatás a Walter Reed Army Institute of Research-ben zajlik, írja a MedicalXpress.

A tüskeferritin-nanorészecske oltás repetitív módon újra meg újra bemutatja a szervezetnek a tüskefehérjét, így az immunrendszer az ismételt találkozásoknak köszönhetően erősebb védelmet alakíthat ki segítségével a megbetegedés ellen.

"Már azelőtt, hogy megismertük volna a koronavírus variánsait, csapatunkat aggodalommal töltötte el az a veszély, amelyet az elmúlt években megismert, különböző koronavírusok jelenthetnek az emberekre" - magyarázza Kayvon Modjarrad, a vakcina egyik fejlesztője.

"Ezért van szükségünk ilyen oltásra, amely széleskörűen tud védelmet nyújtani különböző koronavírusok és variánsok ellen."

Modjarrad az oltáson Gordon Joyce-szal dolgozik együtt.

A klinikai fázist megelőző laborvizsgálatok arra utalnak, hogy a vakcina erős neutralizáló antitestválaszt ad a SARS-CoV-2 eredetileg globálisan elterjedt változata mellett három ismert variánssal, valamint a SARS-CoV-1-gyel szemben is. Most 72 egészséges, 18-55 éves önkéntest vonnak be a tesztelésbe, közülük lesz, aki placebót, és lesz, aki oltást fog kapni.

Modjarrad az oltás kapcsán kiemelte: céljuk volt, hogy egy olyan vakcinát hozzanak létre, amely

hosszú távra jelent megoldást a koronavírus fenyegetésére

azáltal, hogy a jövőbeni variánsok terjedését még azelőtt meg tudja állítani, hogy azok egy új pandémiát tudnának kialakítani. Humán koronavírusok Négy koronavírus folyamatosan okoz megbetegedéseket emberekben: ezek megfázásos tünetekkel járnak, szezonálisak, azaz a nyári időszakban általában kevés megbetegedést okoznak.

A SARS-CoV 2003-ban okozott SARS-járványt, mely légúti panaszokkal és súlyos esetben tüdőgyulladással járt. 8000 embert fertőzött meg közel 10 százalékos halálozási aránnyal.

A MERS-CoV főleg a Közel-Keleten okozott megbetegedéseket, 282 ember halálát követelte a múlt évtizedben. Azóta is időről időre felbukkan.

A SARS-CoV-2 okozza pandémia megbetegedéseit. Kínából indulhatott, denevérből közvetítő fajon keresztül az embert megbetegítve.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay