Kiderült, idén mikor rukkol elő újdonságaival a Microsoft

Akárcsak a többi nagy technológiai cég, a Microsoft is tart éves konferenciát a fejlesztőinek. A cég megerősítette, hogy május 25. és 27. között kerül sor idei Build fejlesztői konferenciájára, a rendezvényt a virtuális (online) térben tartják meg – írja a hvg.hu.

A vállalat szóvivője megerősítette a dátumot, de nem árulta el, mikor nyitják a regisztrációt. Az idei fő konferenciát kisebb, What’s Next... (Mi következik?) virtuális események egészítik ki – ezek tulajdonképpen a Microsoft termékbemutatói. Lesz majd a Windows számára is ilyen rendezvény.

A legutóbbi Build események nagy hangsúlyt fektettek az Office-ra, az Azure-ra, a Power platformra és az IoT-re, és csak kisebb mértékben fókuszáltak a Windowsra. A következő What’s next for Windows témája a közelgő Windows 10 21H2 frissítés lehet, ami várhatóan több jelentős fejlesztést is hoz.

Nyitókép: microsoft.com