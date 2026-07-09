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Kylian Mbappé, a Real Madrid játékosa sajtóértekezleten vesz részt a madridi Valdebebas sportközpontban 2025. január 21-én. A címvédõ Real Madrid január 22-én a Red Bull Salzburg ellen lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában.
Nyitókép: MTI/EPA/Fernando Villar

Mbappé illusztris társaságba került – itt a lista

Infostart / MTI

A francia Kylian Mbappé mindössze a harmadik labdarúgó-világbajnokságán már a huszadik mérkőzését játssza, így az örökrangsorban feljött a 12. helyre.

A mostani tornán még versenyben lévő csapatok játékosai közül az argentin Lionel Messi vezeti a listát 31 találkozóval, míg a belga kapust, Thibaut Courtois-t most érte utol Mbappé.

A legtöbb vb-meccsen szerepelt játékosok:

1. Lionel Messi (argentin, 2006-2026) 31 mérkőzés

2. Cristiano Ronaldo (portugál, 2006-2026) 27

3. Lothar Matthäus (német, 1982-1998) 25

4. Miroslav Klose (német, 2002-2014) 24

5. Paolo Maldini (olasz, 1990-2002)

Luka Modric (horvát, 2006, 2014-2026)

Manuel Neuer (német, 2010-2026) 23-23

8. Uwe Seeler (német, 1958-1970)

Wladyslaw Zmuda (lengyel, 1974-1986)

Diego Maradona (argentin, 1982-1994)

Ivan Perisic (horvát, 2014-2026) 21-21

12. Grzegorz Lato (lengyel, 1974-1982)

Cafú (brazil, 1994-2006)

Philipp Lahm (német, 2006-2014)

Bastian Schweinsteiger (német, 2006-2014)

Javier Mascherano (argentin, 2006-2018)

Hugo Lloris (francia, 2010-2022)

Thibaut Courtois (belga, 2014-2026)

Kylian Mbappé (francia, 2018-2026) 20-20

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Mbappé illusztris társaságba került – itt a lista

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a Magyar Konyha főszerkesztője
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