Megkezdődtek a francia-dán béketárgyalások

Didier Deschamps igyekezett megnyugtatni mindenkit, hogy a franciák győzelemre játszanak majd délután négy órától Moszkvában. „Lesznek változások a kezdőcsapatban a korábbi mérkőzésekhez képest, de huszonhárom játékossal érkeztünk Oroszországba, akik közül mindenki alkalmas arra, hogy játéklehetőséget kapjon. Azért is van itt. Még soha nem küldtem úgy fel a csapatomat, hogy elég a döntetlen, mindig győzelemre játszunk, most is.”

A franciáknak nincs értelme számolgatni, az nyilvánvaló, hogy hat ponttal nem eshetnek ki, ellenfelet pedig majd az utánuk játszó D-csoportból kapnak, ahol finoman szólva is sokféle végeredmény elképzelhető még.

Kylian Mbappe is pihenhet. (MTI/AP/Natacha Pisarenko)

A francia válogatott esetében régi hagyomány, hogy egy nagy tornán, ha azt az első két mérkőzés eredménye megengedi, a szövetségi kapitány játéklehetőséget ad korábban kevesebb szerephez jutott játékosoknak. Vélhetően Deschamps is így tesz majd, Steve Mandanda véd majd, Thomas Lemar és Nabil Felkir is bekerül a kezdő csapatba, ugyanakkor a három sárga lapos, Paul Pogba, Blaise Matuidi és Corentin Tolisso, és Mandanda szerepeltetéséből következően Hugo Lloris pihen. Talán Antoine Griezmann is, valószínűbb Olivier Giroud játéka, aki a franciák legutóbbi három, a dánok elleni gólját szerezte.

Ǻge Hareide, a dánok norvég kapitánya a korábban megsérült Kvisten kívül csak a kiállított és eltiltott Youssuf Poulsenre nem számíthat. Neki nincs oka pihentetni a kulcsjátékosokat. Elmondta, hogy természetesen elemzőjük, Mounir Akhiat révén követni fogják, hogyan állnak az ausztrálok, az elemző pedig azonnal informálja majd a pályaedzőt, Jon-Dahl Tomassont. Azt ellenben még nem döntötték el, hogy a játékosokkal közöljék-e a másik találkozó állását.

Dánia-Franciaország Moszkva (Luzsnyiki Stadion), 16.00, játékvezető: Sandro Ricci (brazil)



A várható kezdőcsapatok:

Dánia: Kasper Schmeichel - Henrik Dalsgaard, Simon Kjaer, Andreas Christensen, Jens Stryger Larsen - Lasse Schöne, Thomas Delaney - Martin Braithwaite, Christian Eriksen, Pione Sisto - Nicolai Jörgensen

Franciaország: Steve Mandanda - Djibril Sidibé, Raphaël Varane, Presnel Kimpembé, Lucas Hernandez - N'Golo Kanté, Steven Nzonzi - Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Thomas Lemar - Olivier Giroud

Az ausztrálok számára csak a győzelem ad reményt, így ők nyilvánvalóan mindent megtesznek ezért. A peruiak nyugodtan játszhatnak, de ezzel nem biztos, hogy megkönnyítik a Socceroos dolgát. Bert van Marwijk szerint csapata ugyanazt a játékot fogja játszani, amelyet a két európai csapat ellen mutatott, de reménykedik, hogy jobb lesz a helyzetkihasználás. Arra aligha lehet alapozni, hogy majd a peruiak közül is valaki kézzel üt a labdába, s akkor jön Mile Jedinak, s belövi a tizenegyest.