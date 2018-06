Tejfakasztó buli Szamarában, generációs balhé Jekatyerinburgban

A franciák nem játszottak meggyőzően az ausztrálok ellen, Didier Deschamps együttesét többször érte az a kritika, hogy nem tud igazi csapatként működni, s hogy nem fekszik neki a 4-3-3-as felállás, bármennyire tehetséges is Dembélé és Mbappé, a két szélső. A kapitánynak a két évvel ezelőtt Európa-bajnokság csoportmeccsein is hasonló bírálatokban volt része, aztán csak eljutott a döntőbe a „kékekkel”. Igaz, mintha ő sem tudná igazán eldönteni, melyik a legjobb felállás, ahogyan akkor, most is gyakran váltogat.

A peruiak ellen várhatóan visszatesz a kezdő csapatba két rutinos játékost, Blaise Matuidit és Olivier Giroud-t. Ha ez így lesz, egyben azt is jelenti, hogy a Juventus tapasztalt középpályásának lesz igaza, aki azt mondta az első találkozó előtt, hogy nagyon tehetséges fiatal játékosok vannak a keretükben, de a világbajnokság különleges, itt szükség van tapasztalt, sok csatában járt, rutinos futballistákra. Ha Giroud játszik, ő lehet az ék, Antoine Griezmann (akit lecserélt Deschamps az első meccsen, s azt mondta, többet vár tőle) mögötte játszik majd. Volt ugyan egy kis bokasérülése, de harcképes. A mérkőzésen ünnepli a századik válogatottságát Hugo Lloris, a franciák kapusa.

A peruiak balszerencsés vereséget szenvedtek a dánoktól az első mérkőzésükön, a nemzetközi sajtó jelentős része szerint játékban felülmúlták ellenfelüket, csak éppen nem tudtak gólt szerezni. Szövetségi kapitányuk, az argentin Gareca azok közé tartozik, akik egyáltalán nincsenek kibékülve a VAR-ral. Mindazonáltal biztosan nincs egyedül a véleményével: „A futball teljesen különbözik minden csapatsportágtól. Ezt úgy szeretjük és fogadjuk el, hogy benne vannak a hibák is. Akár a játékvezetői hibák is. Lehetnek jók és hasznosak a videózások, de néha három-négy percet kell várni a döntésre, ez idegen a futballtól, s egyáltalán nem jó.”

Franciaország-Peru Jekatyerinburg, 17.00, játékvezető: Antonio Miguel Mateu Lahoz (spanyol)



A várható kezdőcsapatok:

Franciaország: Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez - Blaise Matuidi, N'Golo Kanté, Paul Pogba - Antoine Griezmann - Kylian Mbappé, Olivier Giroud

Peru: Pedro Gallese - Luis Advíncula, Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco - Renato Tapia, Yoshimar Yotún - André Carrillo, Jefferson Farfán, Christian Cueva - Paolo Guerrero

A dánok az első mérkőzésen elveszítették egyik legjobb védekező középpályásukat, a súlyos sérülést szenvedő William Kvistet, akit már haza is szállítottak. Otthon, Dániában járt Jonas Knudsen is, de csak egy napra. A játékostársak összedobtak pénzt, s béreltek egy magángépet, amellyel aztán – természetesen a szövetség vezetőinek és Ǻge Hareide kapitánynak az engedélyével, villámlátogatást tett újszülött kislányánál. A felesége, Trine – talán az izgalmak hatására is – a vártnál korábban, a peruiak elleni mérkőzés előtt világra hozta kisbabájukat. Kasper Schmeichel, a csapat kapusa mondta a többiek nevében is: „Közülünk többen is apák vagyunk, így át tudtuk érezni, milyen nehéz Jonas helyzete. Cselekedtünk. Mi mind futballisták is vagyunk, de a legfontosabb, hogy érző emberek.”

Az ausztráloknál a nagy kérdés, mennyire befolyásolja Bert van Marwijkot, a szövetségi kapitányt a „nép hangja”. A szurkolók ugyanis különböző online szavazásokon úgy foglaltak állást, hogy Tim Cahill, a csapat veteránja kapjon szerepet a dánok ellen.