Gyulay Zsolt és Schmidt Ádám is bizakodó, továbbra is 10 magyar aranyat várnak Los Angelesben

2028-ban, Los Angelesben a párizsi olimpiai sikereit is felülmúlhatja a magyar küldöttség – mondta az InfoRádióban a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke. Gyulay Zsolt ugyanakkor hangsúlyozta: egyelőre a februári, milánó–cortinai téli olimpiára koncentrálnak, amelyen a várakozások szerint 18-20 magyar sportoló vehet részt. Ez egy szerényebb létszám a nyári ötkarikás játékokon szereplő magyar delegációkhoz képest, de szerinte az a legfontosabb, hogy mindenki kihozza magából a maximumot. Úgy véli, egy fantasztikus hangulatú, élményekben gazdag olimpia vár ránk Olaszországban. Mint fogalmazott, nemcsak a létszám lesz szerény magyar szempontból, hanem vélhetően a várható esélyeinkre is igaz lesz ez a jelző.

A MOB elnöke nemrég járt Los Angelesben, ahol kíséretével megtekintette a következő nyári olimpiai helyszíneit. Felidézte, hogy az amerikai város legutóbb 1984-ben adott otthont a nyári játékoknak, amelyen azonban a magyarok nem vehettek részt a bojkott miatt. Ezzel együtt szerinte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) és az olimpiai mozgalom szintet lépett az 1984-es gigantikus sportrendezvénnyel, és arra számít, hogy

2028-ban ismét „egy korszakos olimpia lesz” Los Angelesben, ami mind az anyagiak terén, mind sportszakmailag nagy előrelépést hoz.

Gyulay Zsolt megjegyezte: Párizs is sikeres olimpiát rendezett tavaly, üzletileg is pozitív eredménnyel zárult, hiszen nyereséges volt. Azt gondolja, hogy Los Angeles még ezt is felül tudja majd múlni. Emlékeztetett, hogy a 2024-es olimpián a fiatalok adták a magyar csapat gerincét, akik közül jó néhányan még több olimpiai szereplésben is reménykedhetnek. A MOB elnöke pozitívan tekint a következő időszakra, mert a magyar sportolók az utóbbi időben nagyszerű sikereket értek el a világversenyeken, de mint fogalmazott, „kellenek is az eredmények”, ha teljesíteni szeretnék ambiciózus céljukat, vagyis a tíz aranyérem megszerzését Los Angelesben. „Jó formában van több versenyzőnk és csapatunk is, és azt gondolom, hogy még sikeresebbek leszünk, mint Párizsban” – vélekedett a sportvezető.

Kajak-kenuban új fejezetet nyitottak, eddig eredményesen

Gyulay Zsolt rátérve saját sportágára (két olimpiai bajnoki címet és hat vb-aranyérmet nyert kajakosként), azt mondta, Kopasz Bálintot mindenképpen külön ki kell emelni, hiszen K–1 1000 méteren nyáron vb-aranyat és Eb-bronzot szerzett. Véleménye szerint óriási volt az a küzdőszellem tőle, ami a világbajnokságon érvényesült. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy „nagyon sokan ott vannak a nyakán”, rendkívül erős a mezőny az 1000 méteres versenyszámban. Örvendetesnek nevezte, hogy a férfi kajak szakágban párosban és négyesben is egyre jobb eredmények, helyezések születnek a különböző világversenyeken.

A MOB elnöke Kopasz Bálint mellett a Kurucz Levente, Nádas Bence kajakpárost is méltatta, akik az 500 méteres szám döntőjében a kilences pályán versenyezve lettek elsők a milánói vb-n. A férfi kajakosok a korosztályos világversenyeken is nagyon eredményesek, ami szép jövőt vetít előre. Kenuban is van remény bőven, ami Gyulay Zsolt szerint elsősorban az új szakvezetés munkájának köszönhető.

A nőknél éppen most zajlik le egy korszakváltási folyamat, de a MOB elnöke bízik benne, hogy a Los Angeles-i olimpiára be fognak érni a fiatalok, esetlegesen kiegészülve a tapasztaltabb versenyzőkkel. Bár kajak-kenuban csökkennek az olimpiai versenyszámok, összességében nagyon bizakodó, hogy „nemcsak az érmek számában, hanem az aranyak számában is jók lesznek a magyarok” Los Angelesben.

Schmidt Ádám: 20 aranyra lehet esély, a fele megvalósulhat

Schmidt Ádám sportállamtitkár szerint több mint 970 nappal a 2028-as nyári olimpia kezdete előtt nehéz bármilyen jóslatba bocsátkozni, de jelen pillanatban arra lát esélyt, hogy Los Angelesben 20 olimpiai aranyra lehet esélye a magyar küldöttségnek. Ebből kiindulva nem tartja irreálisnak, hogy az esélyesek 50 százaléka révbe is ér, így szerinte is meglehet a tíz magyar aranyérem a következő ötkarikás játékokon.

Hozzátette: mint az életben mindenhez, ehhez is kell szerencse. Felelevenítette, hogy az elmúlt három évben kollégáival együtt többször is azt nyilatkozta, a sportvilág olyan irányt vett, hogy „nüanszok, kapufák, tizedmásodpercek döntenek” helyezésekről, érmekről vagy sorsokról. Úgy véli, egyrészt meg kell dolgozni azért, hogy ezek az apróságok a mi javunkra döntsenek Los Angelesben, másrészt bízni kell abban, hogy a szerencse majd mellénk áll.

Schmidt Ádám az idei magyar sporteredményeket látva továbbra is reálisnak tartja a korábban kitűzött cél elérését, de hogy a 20 magyar aranyesély közül öt, tíz vagy szerencsés esetben még több valósul-e meg, azt senki sem tudhatja. Mindenesetre az előjeleket pozitívnak látja, és nagy reményekkel tekint a következő időszakra.