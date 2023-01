Sós Csaba újabb magyar úszótól vár igazi áttörést

A vegyesúszó Kós Hubert az elmúlt években egyre több felnőtt versenyen remekelt. A 2021-es tokiói olimpia tapasztalatszerzés volt számára, abban az évben a kazanyi rövidpályás Európa-bajnokságon pedig óriási egyéni csúccsal nyert bronzérmet 400 méter vegyesen.

A sportoló 2022-ben aranyérmet nyert 200 méter vegyesen a római Európa-bajnokságon. Akkor úgy értékelte teljesítményét, hogy az elmúlt három éve "rendkívül nehéz volt", és rendre lecsúszott arról, amit eltervezett. Szerinte ez az EYOF-on kezdődött, ahonnan aranyak helyett négy ezüsttel jött haza, utána az ifjúsági vb-n századokkal csúszott ki a döntőből mindkét vegyes számban. "Aztán jött a Covid, majd tavaly a budapesti Eb, ahol ötödik, az olimpián pedig huszadik lettem. Úgy nézett ki, soha nem lesz szerencsém, de végre megjött valami" – mondta, utalva az aranyérmére. Akkor azt mondta, hogy a sikereket tovább kell csinálni, mert

"nem szabad, hogy visszajöjjön a régi Hubi".

A 19 éves Európa-bajnok tavaly nyár végén jelentette be, hogy szeptembertől az Egyesült Államokban, az arizoniai állami egyetemen Bob Bowman edző irányításával folytatja pályafutását. A szakembert a 23-szoros olimpiai bajnok Michael Phelps edzőjeként ismerte meg az úszóvilág. Kós Hubert akkor az InfoRádióban úgy nyilatkozott, hogy a jövő évi fukuokai világbajnokságon már döntő(ke)t szeretne úszni, érmes helyezésekkel, és a 2024-es nyári olimpián komolyabb babérokra törne.

A sportoló teljesítményére a tengerentúli munka, illetve az ottani új közeg is hatást gyakorolhat. Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy 2023-ban jelentős előrelépést vár tőle. Szerinte az Eb-győzelem áttörés volt a sportolónak, ráadásul Rómában olyan döntőt nyert meg, ahol szinte az összes igazi ellenfele ott volt. "Felüdítő volt és izgultam végig, mert

sokszor ott volt már az élmezőnyben, csak aztán a végén valami mindig mellé ment"

– mondta.

A szakvezető reméli, hogy Kós Hubert győzni tudása nem egyszeri véletlen volt, és ehhez Amerikát nagyon előnyös döntésnek tartja. Kijelentette: nem amiatt jó döntés, mert Michael Phelps edzőjével készül, hiszen a magyar edzők, köztük Magyarovits Zoltán, a világ leképzettebb edzői. Az áttörés inkább abban az amerikai versenyrendszerben lesz, ahol havonta 5-6 olyan verseny van, ahol egy elrontott forduló után a C-döntőbe sem kerülhet.

"Neki ez a sok ütközet kell, mert azt gondolom, hogy ez hiányzik neki"

– mondta.

Sós Csaba azt is elárulta, hogy a megkeresés Bob Bowmantől jött, nem Kós Hubert jelentkezett nála. A váltás zökkenőmentes volt érzelmi oldalról. A sportoló azonban képletes értelemben bőven "fog kapni pofonokat", erre Sós Csaba fel is hívta a figyelmét. Elmondta azt is neki, hogy ott ki kell vívni magának a jogait, hiszen több olimpiai bajnokkal edz majd. Ugyanakkor a sportoló "nem egy puhány gyerek", edzett Milák Kristóffal is, és nagyon képzett úszó.

Sós Csaba felhívta a sportoló figyelmét, hogy a szerénység és az alázat segít a sikerességben. Többször beszélt neki órákat arról, hogy mire kell figyelnie az új rendszerben. "Nem fogja meglepetésként érni sok minden, még akkor sem, ha nem fog neki örülni" – tette hozzá.

