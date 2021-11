Kós Hubert: félbevágja az érettségit az úszó-világbajnokság

A decemberi rövidpályás úszó-világbajnokságot akár ki is hagyhatja, de a jövő év nagy eseményein érettségi vizsgái mellett is indulna Kós Hubert. A versenyző az elmúlt években egyre több felnőtt versenyen is remekelt, másfél hete, a kazanyi rövidpályás kontinenstornán pedig óriási egyéni csúccsal nyert bronzérmet 400 méter vegyesen.

"A tokiói olimpia tapasztalatszerzés volt nekem abban az értelemben, hogy nem tudtam, mibe sétálok bele. Amikor felálltam a 200 vegyes előfutamára, akkor megremegett a lábam, soha nem éreztem ilyet előtte. Az olimpia a versenyek versenye, és hát mondogatta mindenki, hogy az olimpia más, de nem gondoltam volna, hogy ennyire" – vágott bele nyári élményeibe az úszó.

Ám megtanulta most már, hogy kell versenyezni, és

Milák Kristóf is mondta neki, hogy nem szabad "hülyén", erőből, ésszel is kell.

"A világkupaversenyeken és most, a rövidpályás Eb-n megmutattam, hogy hogy kell az eszemmel is versenyezni, nem csak az erőmmel. Nem szabad megnyomni az elejét. Az olimpián is ez volt a baj. Szerintem világrekord-részidővel kezdtem, a végére pedig nem maradt semmi. Most az Eb-n maradt a mellre és a gyorsra is erő."

Az érettségit úgy tervezi, hogy "a felét" megírja a nagymedencés vb előtt májusban, a másik felét pedig novemberben, az utóérettségi-időszakban, mindenre szeretne rendesen felkészülni.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd