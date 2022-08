Vb- és olimpiai dobogóra éhes a Michael Phelps mesteréhez igazoló Kós Hubert

Kós Hubert elképesztő lehetőségnek nevezte, és alig várja, hogy kiutazhasson az Egyesült Államokba, ahol Bob Bowman irányítása alatt – akit a 23-szoros olimpiai bajnok Michael Phelps edzőjeként ismerhetett meg az úszóvilág – az Arizona State egyetemi csapatával edzhessen. „Alig várom, hogy összeállhassak ezekkel a nagy titánokkal” – fogalmazott megkeresésünkre.

Arra a kérdésre, hogy az Európa-bajnoki felkészülésében mennyit segített az a gondolat, hogy a jövője úgymond már eldőlt, Kós Hubert úgy fogalmazott, hogy segített is meg nem is. Abból a szempontból mindenképp hasznosnak tartotta, hogy a beilleszkedés végett – tekintve, hogy az arizonai csapatot olimpiai-, világ- és Európa-bajnok versenyzők erősítik –, neki is teljesítenie kellet, de emellett fejben is készülnie kellett a tornára, ami kizárta annak a lehetőségét, hogy túl sokat foglalkozzon a kérdéssel.

Úgy érzi, számára és talán eddig edzőjének, Magyarovits Zoltánnak is szolgált némi lelki plusszal az, hogy a kilenc évig tartó közös munkát egy aranyéremmel tudták lezárni, megkoronázni a római úszó Európa-bajnokságon.

KAPCSOLÓDÓ Kós Hubert Európa-bajnok! A magyar csapat ötödik aranyát nyerte Rómában Kós Hubert....

A magyar úszó szerint nem kétséges, hogy

Bob Bowman a valaha volt egyik legjobb úszóedző a világon,

és ha már Michael Phelps nem is tagja a csapatának, van helyette Leon Marchand, aki hasonlóan remek versenyző, és már súrolja az amerikai idejét 400 vegyesen. Tehát úgy véli, az a munka, amit ott végeznek, mindenképp segíteni fogja azt, hogy ő is egy magasabb szintre legyen képes.

Ami a rövid távú céljait illeti, Kós Hubert a jövő évi fukuokai világbajnokságon már döntő(ke)t szeretne úszni, érmes helyezésekkel. 200 vegyesen mindenképp, de akár 400 vegyesen is. Hosszabb távon pedig ott a 2024-es nyári olimpia, ahol szintén komolyabb babérokra törne.

További érdekességek az InfoRádió Vegyesúszás című műsorában csütörtök este fél nyolctól.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt