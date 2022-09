Kubatov Gábor elárulta a siker egyik kulcsát

A sorozatban négy bajnoki címnél járó, a jelenlegi idényben hat mérkőzés után százszázalékos, az Európa-ligában két találkozót követően szintén hibátlan labdarúgócsapat sikereinek egyik kulcsaként Kubatov Gábor az orosz Sztanyiszlav Csercseszovot jelölte meg: mint mondta, „mindig eggyel nagyobb edzőt kell hozni, mint a csapat”.

„Jellemzőre rá, amikor mi minden évben kitűzzük a célokat, az normális, hogy a bajnokságot meg kell nyerni, hiszen onnan lehet bekerülni a Bajnokok Ligájába. Ő azt mondta, szerinte meg kellene nyerni az Európa-ligát” – jellemezte Csercseszov hozzáállását az elnök.

Megjegyezte, az Európa-ligában ilyen rajt után „"jó lenne a csoport éléről továbbjutni”. Hozzátette, tisztában van azzal, hogy egy sikeres nemzetközi szereplést követően jóval keresettebbek lennének a játékosok, ez viszont azt is jelentené, hogy esetleges értékesítésükkel jelentős haszonra tenne szert a klub, amely így újabb tehetségeket szerezhetne.

„Tokmacot hat-hétszázezer euró körüli összegért vettük, most legalább hárommillióért tudnánk eladni. Ryan Mmaee is körülbelül egymillió euróba került, most minimum háromért távozhatna, fiatal tehetség, ontja a gólokat. Az ilyen dolgoknak örülni kell” – fűzte hozzá.

KAPCSOLÓDÓ Visszhangok – Ötlettelen Monacót vert meg az új mérföldkövet átlépő Ferencváros Bírálja az AS Monacót a francia és a helyi sajtó is a Ferencváros elleni vereség után. A zöld-fehérek az újabb...

A női kézilabdázókról szólva az elnök arról beszélt, habár a gárda rosszul kezdte az idényt a Bajnokok Ligájában – többek között történetének legsúlyosabb vereségébe (40-20) szaladt bele a német Bietigheim vendégeként –, nem tervez edzőváltást.

„Soha, de soha nem fogom elküldeni Elek Gábort. Viszont ő szereti annyira a Ferencvárost, hogy ha úgy alakul, hogy a csapatnak nem megy, akkor le fog mondani. Amíg azonban van benne erő és úgy érzi, képes arra, hogy az együttes munkáját és eredményességét javítsa, addig ő marad az edző” – nyilatkozta Kubatov Gábor.

Kubatov Gábor a közmédiának a férfi vízilabdacsapattal kapcsolatban elmondta, bízik benne, hogy Varga Zsolt vezetőedző jövő tavasszal egy, a korábbiakhoz hasonlóan sikeres szezon után hagyja el a csapatot, hogy aztán már csak szövetségi kapitányi feladataira koncentráljon.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt