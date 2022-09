Visszhangok – Ötlettelen Monacót vert meg az új mérföldkövet átlépő Ferencváros

„Zsinórban a negyedik sikert már nem érték el – minden sorozatot figyelembe véve – a monacóiak. Ötlettelenül és még inkább pontatlanul futballoztak a Ferencváros ellen (0–1) az Európa-liga csoportkörének második játéknapján.

Az ASM helyett a mérkőzés elejétől kezdve a magyarok támadtak veszélyesebben. Már a 20. perctől is vezethettek volna, ha Tokmac Nguen lövése után két hosszú percnyi VAR-ozás után nem ítél lest a játékvezető. A másik oldalon a monacóiak kevésbé voltak hatékonyak. Axel Disasi, Wissam Ben Yedder és Alekszandr Golovin is rontott.

Bár jobb volt a második félidő elején, a Monacónak nem sikerült kamatoztatnia feltámadását. Tíz perccel a játékidő letelte előtt pedig a 70. percben beálló Vécsei Bálint érkezett, hogy megbüntesse a monacóiakat. A bal oldalról a tizenhatoson belülről tüzelt, Alexandre Nübel beleütött a labdába, mielőtt az áthaladt a vonalon. Öt perccel korábban Ismail Jakobs lőtt közelről a magyar kapusba” – így foglalta össze a francia sportsajtó zászlóshajója, a L’Équipe a mérkőzést.

A sportnapilap kiemelte a csapat sztárja, Wissam Ben Yedder gyenge formáját, akit le is cserélt Philippe Clement edző.

A válogatott támadó még mindig nem szerzett gólt az idényben, szinte nem is akadt jó megmozdulása.

„A Monaco szűken vesztett a Ferencvárossal szemben – fogalmazott a monacói portál, a News.mc. – Ahogyan a Monaco vezetőedzője, Philippe Clement a mérkőzés után megjegyezte, a házigazdáknak nem sikerült értékesíteni a helyzeteket a tizenhatoson belül. A mérkőzés sokáig gól nélkül állt, annak ellenére, hogy monacóiak domináltak. Egészen addig, amíg a 80. percben Vécsei Bálint közelről lőtt góljával 0–1 lett a vendégeknek, amitől az utazó ultrák lázba jöttek.”

A So Foot szerint az AS Monaco megbotlott a Ferencváros ellen a szőnyegben, jelentsen is ez bármit is. Inkább vicceskedőnek nevezhető a tudósítás, amely olyan kitételeket is magába foglal, mint hogy

„az idény előtt a Bajnokok Ligájában való részvételben reménykedő monacóiak az első 45 percben elfelejtették, hogy ebben a szezonban csütörtökönként kell jól játszani”.

Egyébként a mérkőzéseit nagyjából úgy látta, mint a L’Équipe, sajátos hangvételben írva az első félidőről (is): „A magyarok uralják a párharcokat, és közel álltak a gólszerzéshez, de a játékvezető, az asszisztens és a VAR visszarántotta őket a gallérjuknál fogva (20.). Sztanyiszlav Csercseszov emberei messze nem adták fel, és továbbra is nyomultak, Alexander Nübel két védésre kényszerült, Adama Traoré (32.), majd Aïssa Laïdouni (40.) lövése után.”

A whoscored.com nevű honlap osztályozta a játékosokat, a legjobb ötből négy ferencvárosi:

AïssaLaïdouni (8,0),

Dibusz Dénes (7,9),

Samy Mmaee (7,6) és

Mats Knoester (7,2), egyedül

Axel Disasi (7,3) fért be közéjük.

Nem akadt olyan játékos, aki kettőnél többet lőtt volna kapura, míg a legtöbb szerelés Youssouf Fofana (5) nevéhez fűződött, közvetlenül mögötte következik Muhamed Besić és a brazil Vanderson (4-4). A legtöbb jó cselt Laïdouni (4) mutatta be.

A Ferencváros neve mellett a Football Coefficient nevű honlapon az idei sorozatra vonatkoztatott pénzdíjnál már az 5,814 millió euró áll, ami az egyszerűség kedvéért 400 forintos euróval számolva is 2,325 milliárd forint. Ez úgy jön ki, hogy a csoportkörbe jutás 3,63 millió eurót ért, a tízéves teljesítmény alapján 924 ezer euró jár még. Ehhez jöttek, s remélhetően jönnek még a „pontpénzek”.

Az Európa-ligában a győzelem 630 ezer eurót ér, van belőle már kettő,

így jön ki a végösszeg, az 5,814 millió euró

Nyitókép: Kovács Tamás