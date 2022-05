Spanyol csodagyerek: "Most ő a világ legjobb teniszezője”

A murciai születésű ifjú csillag éppen a madridi torna alatt, múlt csütörtökön ünnepelte a 19. születésnapját. Nem lehetne állítani, hogy vesztegette az idejét, tizenöt évesen már profi játékos lett. 2020 februárjában, 16 évesen, már főtáblás volt Brazíliában, a Rio Openen. Egy évvel ezelőtt még „csak” a 120. helyen állt a világranglistán, mától pedig – eddigi karrierje csúcsát elérve – a hatodik.

Jól mutatja, hogy mekkora szó, hogy ilyen fiatalon berobbant a legjobbak közé, hogy rajta kívül a top 100-ban mindössze egy tizenéves szerepel: a nála egy héttel idősebb, dán Holger Rune, aki a negyvenkettedik.

Már a tavalyi évben sejtetni engedte, hogy fényes jövő várhat rá. Melbourne-ben ő volt minden idők legfiatalabb főtáblása, éppen egy éve pedig a legifjabb, aki meccset tudott nyerni a Madrid Openen. Nem kell hozzá nagy képzelőerő, hogy kitaláljuk:

immár ő a legfiatalabb, aki megnyerte a Madrid Opent.

„Ez a torna különleges számomra, már hét-nyolc évesen eljöttem és néztem” – mondta Sascha Zverev legyőzése után. Akkor (2010-ben) Rafa Nadal nyert, nem meglepő módon őt választotta Alcaraz a példaképének. A következő évben már Novak Djokovic győzött, amúgy az elmúlt tíz tornát – a mostanit nem számítva – vagy Nadal, vagy Djokovic, vagy Zverev, vagy Roger Federer vagy Andy Murray nyerte meg.

Ötük közül a hetedik kiemeltként induló ifjú murciai csillag most legyőzte sorrendben Nadalt, Djokovicsot és Zverevet is. Érdemes hozzátenni, hogy salakon, mert ő lett az első, aki ugyanazon a salaktornán meg tudta verni Nadalt és Djokovicot is. Az ATP-sorozat 1990-es elindulása óta ő a legfiatalabb, aki három top 5-ös ellenfelet is legyőzött ugyanazon a versenyen.

Vitán felüli, hogy Carlos Alcaraznak szenzációs éve van. Eddigi 31 mérkőzéséből csak hármat vesztett el, mind az öt fináléját megnyerte. Utóbbira az úgynevezett open éra 1968-as bevezetése óta előzőleg csak öten voltak képesek.

Győzött a Rio Openen, egyébként éppen úgy hetedik kiemeltként, mint Madridban, Berettinit, Fogninit és Schwartzmant is megverte, az első és a harmadik top 20-as játékos. Győzelmével ő is bekerült a legjobb húsz közé. Indian Wellsben 19. kiemeltként elődöntőbe jutott, csak döntő szettben veszített Rafa Nadallal szemben.

Március és április fordulóján megnyerte élete első Masters 1000-es tornáját, mégpedig tizennegyedik kiemeltként. A Miamiban legyőzöttek között volt Fucsovics Márton is (6:3, 6:2), miként Marin Čilić és a negyedik helyen kiemelt Sztefanosz Cicipasz, valamint Hubert Hurkacz, illetve a döntőben a norvég Casper Ruud. Soha korábban nem nyerte meg ilyen fiatal játékos ezt a tornát.

Már ezt a diadalt követően is

gratulált neki Spanyolország királya (VI. Fülöp), és Spanyolország teniszkirálya (Rafael Nadal) is.

Következett a Barcelona Open, meg az újabb diadal. Legyőzte az első helyen kiemelt Sztefanosz Cicipaszt, majd két meccslabdát hárítva jutott túl Alex de Minauron az elődöntőben, a fináléban pedig két sima szettben elintézte Pablo Carreño Bustát.

Április 25-én, tehát még 18 évesen került be először a legjobb 10 közé. Ő lett a 20. tizenéves, aki az ATP-ranglista 1973-as felállítása óta betört a „Top Tenbe”. Sőt: Andy Murray (2007) óta az első, Rafael Nadal (2005) óta pedig a legfiatalabb.

A múlt heti, 6,74 millió euró (2,5 milliárd forint) összdíjazású Madrid Openen a negyeddöntőben legyőzte a harmadik helyen kiemelt, salakspecialista Rafael Nadalt, aki korábban soha nem kapott még ki tizenéves játékostól ezen a borításon. Egyszersmind megszakította Nadal 25 meccsig tartó győzelmi sorozatát a többi spanyol teniszező ellen.

Másnap megverte a világelső és az első helyen kiemelt Novak Djokovicot az elődöntőben, az volt zsinórban a hatodik győzelme a top 10-es játékosok ellen. Újabb csúcsot állított fel: Rafa Nadal betörése, a 2004-es miami, Roger Federer elleni győzelme óta ő lett a legfiatalabb játékos, aki megverte az aktuális világelsőt.

Ő lett a legfiatalabb férfi döntős a Madrid Open történetében, majd a legfiatalabb győztes is, miután nem bírt vele a világranglista harmadik helyezettje, a második helyen kiemelt Alexander Zverev sem. A teniszben minden statisztikát számon tartanak: David Nalbandian 2007-es madridi menetelése óta ez az első alkalom, hogy egy játékos legyőzött három top 5 játékost egy Masters 1000 versenyen.

„Készen állok arra, hogy Grand Slamet nyerjek.

Ebben az évben ez a célom, keményen fogok dolgozni, és meglátjuk, ez mire lesz elég a Roland Garroson” – mondta. Legközelebb a május 22-én kezdődő francia nyílt bajnokságon játszik majd, hatodik kiemeltként. A vasárnap megkezdődött római tornától (Internazionali BNL d'Italia) visszalépett, hogy a Roland Garrosra tudjon készülni.

Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Juanjo Martin