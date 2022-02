Baráth Etele: ide mindenki behoz, és senki semmit nem visz el

Amekkora megtiszteltetés és legőszintébb öröm, hogy megbecsülték a gesztussal, annyira zavarja is Baráth Etelét, hogy immáron az ő nevét viseli a Magyar Kajak-Kenu Szövetség székháza. „Azt is mondhatnám, kicsit ironikusan, hogy talán korai, hiszen mit lehet tudni, hogy még mi mindent fogok csinálni” – fogalmazott félig viccesen a kajak-kenu sport legendás vezetője.

Baráth Etele érdeklődésünkre elmondta, 1954-ben, a mâconi világbajnokság után határozta el, ha „ilyen gyönyörű győzelmek vannak”, akkor neki kajakoznia kell. Négy-öt év kajakozás után egy időre elszakadt a sportágtól, leginkább a tanulmányai miatt. Majd két fiának, később pedig két unokájának köszönhetően vissza-visszasodródott a sportághoz. Konkrétan aztán 1992-ben Szilárdi Katalin, az Építők vezetőedzője volt az, aki meginvitálta, hogy segítsen a sportágnak eszközökhöz jutni, mert nagyon szegényesen álltak. „Így a budapesti szövetségbe kerültem be, majd lettem budapesti szövetségi elnök, ennek kapcsán lettem országos elnökségi tag és aztán 1995-ben megválasztottak elnökké” – idézte föl Baráth Etele.

Mint mondta, egy aránylag kicsi, részben eladósodott szövetséget vett át elnökként, ami mára viszont Magyarország egyik legsikeresebb, legjobban felépített, vagyonával nagyon jól gazdálkodó szövetséggé vált. A kajak-kenu sport sikerét illetően nejét idézve úgy fogalmazott, a titok abban van, hogy

„ide mindenki behoz, és innen senki semmit nem visz el”,

példaként említve a 78 éves Hesz Mihály olimpiai bajnokot, aki a mai napig segít, átadva a tudását; egyszerűen mindenki jelen van ebben a sportban.

Baráth Etele azt is elárulta, hogy a sikerek és a balsikerek is megérintik, látott nagyon nagy versenyzőt is sírva elbújni a nádasban. Utólag visszagondolva Kolonics György sydney-i egyes győzelme volt az, ami a legmélyebben hatott rá. Eegyrészt addigra emberileg nagyon közel kerültek egymáshoz, másrészt az a dráma, ami azt követte… „Ha az ember végignézi az ő versenyét, a küzdelmét abban az erős, viharos szélben, az egyszerűen döbbenetes. Csodálatos intellektuális és fizikai teljesítmény volt egyszerre” – fogalmazott.

