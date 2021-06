Kajak-kenu Eb - Két arany 5000 méteren, 18 éremmel zártak a magyarok

A leghosszabb távon, a kajakosoknál Noé Bálint érdekes verseny végén bizonyult a legjobbnak. A Budapesti Honvéd sportolója végig az élbolyban haladt, amely kezdetben hétfős volt, majd ötfősre olvadt, aztán az utolsó körben az élre állt, és a hajrát is jól bírva elsőként ért be a célba.

Ezzel azonban még nem volt vége, üldözői közül ugyanis a portugál Fernando Pimenta - aki később azt reklamálta, hogy nem hallotta az utolsó körre figyelmeztető csengetést - tovább evezett, mivel azt hitte, még egy kör hátravan, s a biztonság kedvéért Noé, valamint a fehérorosz Aleh Jurenyija is vele tartott. A trió megtett még egy 1000 méteres kört, sőt, a végén a portugál és a magyar sprintelt is, és szinte egyszerre értek be újra a célba. Később azonban kiderült, hogy az eredeti sorrend volt érvényes, tehát a ráadás kört csak tévedésből tették meg, így Noé lett az Európa-bajnok.

A szolnokiak világbajnoka, Bodonyi Dóra ennél simábban győzött a nőknél, magabiztosan utasította maga mögé riválisait, és az 500 méteren párosban, valamint négyesben szerzett elsősége után három aranyérmével ő lett a magyar küldöttség legeredményesebb versenyzője Poznanban.

A kenusoknál is jól szerepeltek a magyarok 5000 méteren: az MTK 19 éves, Eb-újonc sportolója, Fodor Nicholas a címvédő és világbajnok német Sebastian Brendel mögött második helyen ért célba és az ugyancsak 19 éves újpesti Horányi Dóra is ezüstérmet szerzett - ő a gyorsasági szakágban szintén első felnőtt Eb-jén szerepelt.

Eredmények:

5000 m:

férfiak:

K-1, Európa-bajnok:

Noé Bálint (Magyarország) 20:44.405 p

2. Aleh Jurenyija (Fehéroroszország) 20:44.937

3. Fernando Pimenta (Portugália) 20:45.277

C-1, Európa-bajnok:

Sebastian Brendel (Németország) 23:22.446 p

2. Fodor Nicholas (Magyarország) 23:28.575

3. Carlo Tacchini (Olaszország) 23:44.889

nők:

K-1, Európa-bajnok:

Bodonyi Dóra (Magyarország) 23:09.331 p

2. Jelena Mironcsenko (Oroszország) 23:10.431

3. Sabrina Pradler (Németország) 23:15.338

C-1, Európa-bajnok:

Volha Klimava (Fehéroroszország) 26:25.017

2. Horányi Dóra (Magyarország) 26:42.626

3. Ludmula Babak (Ukrajna) 27:02.534

Magyarország fölényesen az élen végzett az éremtáblázaton a Poznanban vasárnap befejeződött kajak-kenu Európa-bajnokságon.

Az éremtábla (a viadal honlapja alapján):

arany ezüst bronz

MAGYARORSZÁG 9 7 2

Németország 4 3 3

Fehéroroszország 3 3 2

Oroszország 2 2 5

Ukrajna 2 2 4

Spanyolország 2 1 -

Csehország 2 - 1

Dánia 2 - 1

Lengyelország 1 3 2

Olaszország 1 - 1

Szlovénia 1 - -

Portugália - 2 1

Szlovákia - 2 1

Litvánia - 1 3

Horvátország - 1 -

Moldova - 1 -

Nagy-Britannia - 1 -

Belgium - - 1

Románia - - 1

Svédország - - 1

Nyitókép: Az aranyérmes Csipes Tamara (j) és Medveczky Erika a poznani kajak-kenu Európa-bajnokság női kajak kettes 1000 méteres döntőjének eredményhirdetésén. MTI/EPA/PAP/Adam Warzawa