Németországban javított a Fradi

Múlt szombaton a németek 35-24-re győztek az FTC érdi otthonában. A vendégek keretéből ezúttal Szucsánszki Zita és Márton Gréta hiányzott. Mindkét együttesben szerepelt egy-egy holland világbajnok, aki régi ismerősként köszöntötte az ellenfelet: Angela Malestein hat évet töltött a Bietigheimnél, mielőtt idén nyáron a Ferencvároshoz igazolt, Danick Snelder pedig négy idényen keresztül az FTC-t erősítette, nyáron Siófokra szerződött, a német klub pedig bő két hete jelentette be a leigazolását.

A vendégek védekezésben és Klujber Katrin vezérletével támadásban is remekül kezdtek, ezért a Bietigheimnek már a kilencedik percben időt kellett kérnie (2-6). Bíró Blanka bravúrosan védett, két büntetőt is hárított, így a házigazdák a huszadik percben még csak harmadszor voltak eredményesek (3-10). A játék képe a folytatásban sem változott, sőt a hajrában már tíz találat is volt az FTC előnye, amely az első félidőben csupán hat gólt kapott.

A második felvonást 7-2-es sorozattal kezdte a Bietigheim, közben Elek Gábor vezetőedző időt kért, ami végül eredményre vezetett. Csapata a továbbiakban ismét jól teljesített, tartotta a különbséget, és sikerült visszavágnia német ellenfelének.

A mezőny legeredményesebb játékosa Klujber Katrin volt nyolc góllal, amelyből hetet az első félidőben dobott.

A két csapat hatodik egymás elleni tétmérkőzésén két Bietigheim-győzelem mellett negyedszer nyert az FTC.

A három győzelemmel és három vereséggel álló FTC jövő szombaton a szlovén Krim Mercator Ljubljana otthonában folytatja szereplését a BL csoportkörében, az öt sikerrel és két döntetlennel rendelkező, címvédő Győr pedig szintén jövő szombaton hazai pályán játszik a montenegrói Buducnost Podgoricával.

