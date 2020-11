Labdába rúgnak – Mi lesz karácsonyig a csapatsportokkal?

Világos, hogy a kedd késő este megjelent, szerda 0 órakor pedig érvénybe is lépett járványügyi szigorítások új mederbe terelik a hazai professzionális sportéletet a csapatsportágakban is. Az korlátozások között valószínűleg a legtöbb embernek a "zárt kapus meccsek" jutnak eszébe, de ennél sokkal összetettebbé vált a helyzet.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) szerdán egy Önkéntes folytatás című közleményt adott ki honlapján, amelyből kiderül, a futballbajnokságok folytatódnak, ám mostantól nem állhatnak elő olyan sportszerűtlen helyzetek, hogy egy csapat hiába kéri a koronavírus-járvány eszkalálódása miatt mérkőzése elhalasztását, aktuális ellenfele pedig nem járul ehhez hozzá; az MLSZ engedélyezte a korlátlan mennyiségű halasztást a tavaszi szezon végéig, az NB III-tól lefelé pedig "önkéntessé" tette a részvételt a folytatódó bajnokságokban.

A vízilabdában is folytatódnak a versenysorozatok. Kora délutáni, kurta közleményében a sportági szövetség (MVLSZ) bejelentette, folytatódhatnak az egyesületek, klubok edzései, ha versenyszerű a sportolás célja – ezzel szorosan igazodik a vízilabdázás az új törvényhez. A mérkőzéseket természetesen a medencékben sem láthatja senki, csak akiknek feltétlenül ott kell lenni, a közönség tévéközvetítésekkel kell, hogy beérje.

A Magyar Kézilabda Szövetség is él a lehetőséggel, hogy a versenysport folytatódhat, ám a közlés szerint "amatőr és hivatásos szinten egyaránt", tehát akár megyei szintű versengések keretei közt is lehetnek kézimeccsek. A szövetség még azt is aláhúzza, hogy aki ezen események bármelyikére megy vagy onnan jön, azt nem érinti az este 8-kor életbe lépő kijárási tilalom, csak egy dokumentumot kell a sportoló hóna alá csapni, amit letölthet a közléshez illesztett linkről.

A Magyar Röplabda Szövetség szerdai közleményének lényege, hogy "egyelőre" nincsenek korlátozó intézkedések, a döntés pedig érvényes mind a női, mind a férfi sportolókra, mind a strand-, mind a terem-, mind az ülőszakágra, mind a felnőttekre, mind az utánpótlásra. De itt jön az apróbetűs rész: "az elnökség a legoptimálisabb döntés érdekében november 16-ig felméri a tagszervezetek jelenlegi állapotát, és a kapott válaszok összesítése alapján hozza meg további intézkedéseit", tehát az is lehet, hogy a jövő héten már máshogy állnak a kérdéshez.

A kosárlabdázók (MKOSZ) már kedden döntöttek a hogyan továbbról egy online értekezlet keretei között. Megegyeztek, kik lehetnek jelen a folytatódó versenysorozatok mérkőzésein:

21-21 játékos

4-4 csapatkísérő

a mérkőzések hivatalos személyei

asztalszemélyzet

versenyellenőrök

statisztikusok (3 fő)

képrőgzítők (1-1 fő)

orvos (1 fő)

kiszolgáló személyzet (technikus, bemondó, takarítók), legfeljebb 5 fő

főrendező, rendezők, a biztonsági szolgálat tagjai

sajtó (6 fő)

A mérkőzés előtt 2 órával világosnak kell lennie a teljes résztvevői névsornak, elérhetőséggel, adatokkal.

A teremben tartózkodók száma nem lehet nagyobb 100-nál.

A Magyar Jégkorong Szövetség szerda délutánig nem döntött a hogyan továbbról, Facebook-oldalán is "csak" a válogatott Kóger Dániel születésnapjáról emlékezik meg. Sokmilliós bérátvállalás 444.hu vette észre, hogy a friss válságkezelési intézkedések között sportegyesületek bérköltségeibe is beszáll a kormány, a felét állami pénzből állja - a feltétel a más ágazatokból ismert: nem rúghatnak ki a munkáltatók senkit, a bért pedig ki kell fizetni. A cikk rámutat, a labdarúgókluboknál a bérköltség kiemelkedik más sportágak hasonló kiadásaihoz képest, így a Fehérvárnál havi 366 millió forintot is elér. Az összeállítás szerint több mint 1,6 millió forintot kaphat az államtól egy-egy NB I-es labdarúgó november hónapra. Pedig az – erre az időszakra a zárt kapus rendezés miatt kieső – jegybevétel a futballklubok többségénél elenyésző tétel a költségvetésben.

