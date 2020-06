Bajnok a Ferencváros – tízéves sorozatot szakított meg

Szergej Rebrov „érdekes” összeállításban küldte pályára a Ferencvárost, hat helyen is megváltoztatta kezdő csapatát a legutóbbi fordulóhoz képest. Másrészt ez a váltás is jelezte, mennyire gazdag magyar viszonylatban a zöld-fehérek kerete. Három korábbi Honvéd-játékos, Gróf Dávid, Botka Endre és Vécsei Bálint is helyet kapott a kezdő csapatban.

Az első félidőben a helyzetek domináltak, egyik csapat sem tudott előnybe kerülni. A másodikban a Fradi hét perc alatt eldöntötte a mérkőzést, s bebiztosította a bajnoki címet.

Előbb Miha Blažič, az alkalmi csapatkapitány talált a kispestiek kapujába, majd az utóbbi időben a szezon elejéhez képest kevesebb lehetőséget kapó Michal Škvarka lőtt kitűnő rúgótechnikáról tanúbizonyságot tevő gólt.

A folytatásban már csak az volt a kérdés, nő-e a különbség a két csapat között.

A győzelemmel a Ferencváros bebiztosította a 2019–2020-as bajnoki címet, éppen úgy a 30. fordulóban, mint tavaly. Szergej Rebrov még nem is töltött két teljes idényt Magyarországon, de már kétszeres bajnoknak mondhatja magát. Éppen tíz éve, a Debreceni VSC sikereinek csúcsán fordult legutóbb elő, hogy egy csapat megvédje bajnoki címét az NB I-ben. Az ukrán edző az első Herczeg András duplázása óta, aki megvédi elsőségét.

Bp. Honvéd–Ferencváros 0-2

Korábban:

Kisvárda–Zalaegerszeg 0-1

Szerda:

Paksi FC-Kaposvári Rákóczi FC 16.55

MOL Fehérvár FC-Debreceni VSC 19.00

Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia FC 19.00

Újpest FC-Mezőkövesd Zsóry FC 21.05

A tabella: 1. Ferencváros 30 21 7 2 56-23 70 – már bajnok



2. MOL Fehérvár FC 29 16 8 5 52-26 56



3. Mezőkövesd Zsóry FC 29 13 7 9 39-27 46



4. Puskás Akadémia FC 29 11 11 7 44-37 44



5. Diósgyőri VTK 29 12 5 12 37-40 41



6. Budapest Honvéd 30 11 8 11 31-38 41



7. ZTE FC 30 10 9 11 47-41 39



8. Újpest FC 29 10 6 13 37-42 36



9. Kisvárda Master Good 30 10 5 15 37-41 35



10. Paksi FC 29 9 7 13 37-47 34



11. Debreceni VSC 29 9 5 15 42-55 32



12. Kaposvári Rákóczi FC 29 4 2 23 24-66 14 - már kiesett

Nyitókép: Illyés Tibor