A válság furcsa versenyét is igyekszik megnyerni a Ferencváros

Intrejút adott az M4 Sportnak Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke. Reményei szerint erősebben jönnek ki a járványhelyzetből azt követően, mint a versenytársak. Merthogy - mint mondta - ami most van, az is verseny.

Mint elárulta, egy kivétellel - nevet nem mondott - a játékosok mind szolidárisak voltak, lemondtak a fizetésük ötödéről. Hozzátette, legalább ilyen mértékű fizetéscsökkenés vár a vízilabdázókra és a kézisekre is - olvasható az Index összefoglalójában. Ismert, a kézilabdaszezont törölték, vízilabdában pedig a legkorábban nyáron lehet meccselni.

Kubatov Gábor bízik benne, be tudják fejezni a labdarúgószezont, mint mondta, az MLSZ is "így áll hozzá", akár zárt kapuk mögött is.

A mostani helyzetben eddig a ZTE és a Vidi tette egyértelművé álláspontját, előbbi kieső nélküli bajnokságot szeretne, utóbbi szintén vágott 20 százalékot a béreken.

