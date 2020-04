Az UEFA egyvalamit biztosra mond a BL és az El kapcsán

Mint ismert, a koronavírus-járvány miatt Európa topbajnokságait felfüggesztették, akárcsak a labdarúgó-Bajnokok Ligáját és az Európa-ligát is. Az idei szezon folytatása még bizonytalan, ha egyáltalán lesz. Az viszont bizonyos, hogy az idénynek van egy záró időpontja, erősítette meg Aleksander Ceferin – tudósít az NSO a football-italia.net-re hivatkozva.

„A Bajnokok Ligája és az Európa-liga is legkésőbb augusztus harmadikán véget ér. Olyan szituációban vagyunk, amely nem megszokott, így muszáj rugalmasnak lennünk a mérkőzések időpontjaival kapcsolatban. Minél hamarabb véget ér a krízis, annál korábban tudjuk újra beindítani a bajnokságokat” – nyilatkozta az UEFA első embere, aki arra is utalt, akár egymeccses párharcok is dönthetnének a továbbjutásról.

Ceferin szerint az egyetlen rossz megoldás az lenne, ha hagynák megmérkőzni a csapatokat egymással a járvány közepetette.

Nyitókép: MARTIAL TREZZINI