Az olasz foci már azt hiszi, mindjárt itt a vége a járványnak

Hiába sújtja az európai országok közül egyelőre Olaszországot leginkább a koronavírus, néhány élvonalbeli olasz klub azt tervezi, hogy a jövő héten közös edzéseket tartanak a játékosoknak.

Miközben Olaszország lassan Kína nyomában jár a fertőződések számában, a halottak mennyiségét tekintve pedig már "vezet", Bergamót és Lombardiát pedig elszigetelték az ország többi részétől, a sportélet pedig március 9. óta áll, és futballisták is elkapták a fertőzést, a Napoli maga már be is jelentette, hogy szerda délelőtt a sportközpontjukban edzés lesz.

Ez viszont az olasz labdarúgók szakszervezetének vezetője, Damiano Tommasi szerint szerint veszélyes.

Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell