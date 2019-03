Fradi-győzelem a magyar BL-rangadón

Az ünnepi magyar rangadónak az volt a tétje, hogy az Eger megőrzi-e esélyét a nyolcas döntőbe jutásra, ugyanis a csoport ötödik helyén négy ponttal volt lemaradva a még továbbjutó Ferencvárostól. A bajnoki címvédő fővárosiak egy sikerrel matematikailag még nem, de gyakorlatilag biztosíthatták részvételüket a nyolcas fináléban.

A két csapat szezonbeli öt összecsapását - a BL-ben, a bajnokságban és a Magyar Kupában is - a Ferencváros nyerte, s ezúttal is a zöld-fehérek kerültek kedvezőbb helyzetbe, ugyanis az egriek első számú védőjátékosa, Decker Ádám 65 másodperc alatt két hibát gyűjtött be.

A vendégek kontroll alatt tartották az összecsapást, az Eger ugyanakkor tartotta a lépést riválisával, amely a nagyszünetben két góllal vezetett.

A harmadik felvonásban az Eger szépen lassan "elfogyott", ezt pedig tökéletesen kihasználta a sokkal több klasszist felvonultató Ferencváros, és könnyedén döntötte el a mérkőzést.

A negyedik negyedben a hazaiak már csak kozmetikázni tudtak az eredményen.