Távozik a birkózók egyik szövetségi kapitánya

A szövetség tájékoztatása szerint a szabadfogásúakat egy rövid megszakítástól eltekintve 1997 óta irányító Gulyás István az ülésen jelezte, hogy vállalja a felelősséget a gyengébben sikerült budapesti vb-szereplés miatt (egy ötödik hely), s nem kívánja folytatni munkáját. Az elnökség elfogadta a lemondást, s várhatóan a jövő héten dönt az utódlás kérdéséről.

Sike András kötöttfogású és Ritter Árpád női szakvezető marad a posztján, ugyanakkor mindkettőjük stábjában lesz változás.

A hazai vb-n kiemelkedően szerepelt, egy arany- és két ezüstérmet, valamint egy ötödik helyet szerzett kötöttfogásúaknál a válogatott edzői posztját saját kérésére hagyja el Repka Attila, aki sokirányú elfoglaltságai miatt hozta meg döntését. Helyét az olimpiai és világbajnoki bronzérmes, többszörös Európa-bajnoki dobogós Módos Péter veszi át, illetve Bácsi is besegít majd a munkába. A Ferencváros kétszeres vb- és kétszeres Eb-győztese nem fejezi még be versenyzői karrierjét sem, ám a jövőben már tréneri feladatokat is ellát majd a csapatnál.

A vb-n egy bronzéremmel és két ötödik hellyel zárt nők edzője, Nagy Lajos már korábban jelezte, hogy a budapesti világbajnokságot követően megválik a felnőtt nemzeti csapat melletti munkájától, így az ő pozícióját is más veszi át a jövő évtől.