"Magyarország biztonságát meg kell erősíteni" - a nap hírei

Orbán Viktor szerint a jelenlegi helyzetben egyértelmű, hogy Európának a béke helyreállításán kell dolgoznia. A magyar miniszterelnök erről telefonon tárgyalt, Mark Rutte holland miniszterelnökkel. A megbeszélés témái az orosz-ukrán háború, az Európát sújtó energiaválság és annak megoldási lehetőségei, illetve az uniós gazdasági helyreállítási alap ügye voltak.

Magyarország biztonságát meg kell erősíteni - jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten, az altisztavatáson. Szalay-Bobrovniczky Kristóf felidézte, hogy a héten elrendelte a haderő készenlétének növelését. A Hősök terén esküt tett több mint négyszáz altisztnek azt mondta: nekik is kulcsszerepük lesz a megújuló, magabiztos, jól kiképzett és felszerelt, jól szervezett és ütőképes Magyar Honvédség megerősítésében.

Méltányos bért ígért a katonáknak, rendőröknek és határvadászoknak Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Mindketten felidézték, hogy az elmúlt időszakban a rendvédelmi és a honvédelmi ágazatban is történtek illetményfejlesztések, és fegyverpénzt is adtak. Rétvári Bence kifejtette, hogy fokozódni fog a migrációs nyomás, és ennek kezelésében fontos szerepük lesz a rendvédelmi szerveknek, köztük a most felállítandó határvadász ezrednek. Elmondta, hogy a rendőr tiszthelyettesek bére szeptember 1-től átlagosan 30-44 százalékkal, a tiszteké 18-25 százalékkal emelkedik majd. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy a katonák illetményét két lépcsőben, szeptemberben, majd 2024 januárjában emelik újra.

Az ország jelentős részén aszály van - írta a Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat, kiemelve, hogy az elmúlt időszakban tapasztalt melegebb nyarak és a több és intenzívebb hőhullám erősíti az aszályhajlamot. Mint írták: a legsúlyosabb aszály az Alföld középső és tiszántúli részén van. Megosztottak egy erről szóló tanulmányt is, amely szerint a Dunától keletre általában a 200 millimétert sem érte el a féléves csapadék, az Alföld középső és tiszántúli részén nagyobb területen 120 milliméter alatt maradt, amely az érintett területen szokásos érték nagyjából felének felel meg.

A németországi erőművek újraindítása csak átmeneti időszakra szól - jelentette ki a német kancellár. Olaf Scholz fájdalmát fejezte ki amiatt, hogy az orosz gázszállítások leállása és így az energiaellátás bizonytalansága miatt tizenhat, már korábban leállított olaj- és széntüzelésű erőművet indítanak újra, további tizenegynek pedig a tél végéig meghosszabbították a működési engedélyét. Emlékeztetett, hogy Németország az energiaválság közepette sem veszti szem elől a szén-dioxid-semlegesség elérését, és továbbra is az a cél, hogy 2045-re egyike legyen azon országoknak, amelyek elérték a zéró kibocsátást, ugyanakkor versenyképesek tudnak maradni a világpiacon.

Oroszország újrakezdte a támadásokat Kelet-Ukrajnában - közölte az ukrán vezérkar. Az oroszok Bahmut, Donyeck és a Vuhlehirszk hőerőmű környékét is támadják, de a harcok egyelőre kisebb kiterjedésűek. Péntek este Ukrajnában országszerte szóltak a légvédelmi szirénák. Dnyipróban legalább hárman meghaltak és 15-en megsebesültek a rakétacsapásokban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videóüzenetében óvatosságra intette az állampolgárokat, arra kérve őket, hogy ne hagyják figyelmen kívül a légiriadót.

Több mint 14 ezren érkeztek Ukrajnából Magyarországra pénteken. Az ukrán-magyar határon 7358-an, a román-magyar szakaszon pedig 6792-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Az országba beléptetettek közül a rendőrség 343 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Vonattal 242 ember - köztük 75 gyermek - érkezett tegnap Ukrajnából Budapestre.

Az Egyesült Államok kormánya minden lehetőséget kiaknáz annak érdekében, hogy törvénybe foglalja a globális minimumadót, még akkor is, ha a szenátusban demokrata párti ellenzésre is talált a megállapodás - nyilatkozta az amerikai pénzügyminiszter a világ legfejlettebb és legnagyobb gazdasággal rendelkező országok pénzügyminisztereinek az indonéziai Bali szigetén rendezett találkozóján. A kétnapos indonéziai eseményen a G20-csoport pénzügyminiszterei sok égető kérdésben konszenzusra jutottak, annak ellenére, hogy az Ukrajnában zajló orosz háború miatt akadtak nézeteltérések. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok jelenlegi vezetése elkötelezett a közel 140 ország együttműködésével létrejött globális minimumadó bevezetése mellett.

Az egy nap alatt regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma szombaton meghaladta a 110 ezret Japánban, a hetedik hullám ezzel megdöntötte a februári rekordot. Az új fertőzöttek száma utoljára február elején volt ilyen magas az országban, ekkor 104 ezer új fertőződést regisztráltak. A japán kormány egyelőre nem tervez szigorúbb eszközökhöz nyúlni és korlátozásokat bevezetni. A japán kormány közleményében a megelőző intézkedések fontosságát hangsúlyozta, köztük az oltást, a rendszeres tesztelést és a helyiségek szellőztetését kiemelve.

Újabb lezárásokra került sor Kínában a koronavírus-járvány terjedése miatt, miközben tovább emelkedett a napi új fertőzöttek száma, amely legutóbb májusban volt ilyen magas. Az illetékes egészségügyi hatóságok elmondták, hogy szombaton országszerte 450 új fertőzöttet regisztráltak, míg egy nappal korábban ez a szám még 432 volt. Az esetek többsége tünetmentes. A vírus terjedése miatt a hatóságok úgy döntöttek, hogy az ország számos régiójában további korlátozásokat léptetnek életbe. A karantén 4,4 millió embert érint.