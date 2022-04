Beleegyezett az orosz elnök abba, hogy... - a nap híre

A jegybank arra számít, hogy áprilisban az infláció tovább emelkedik majd és meghaladja a 9 százalékot, a pénzromlás üteme pedig csak jövőre kezdhet mérséklődni – mondta Virág Barnabás, a jegybank alelnöke. A Monetáris Tanács újabb 100 bázisponttal, 5,4 százalékra emelte a jegybanki alapkamatot, és ugyanekkora mértékben növelte a kamatfolyosó két szélét is a Monetáris Tanács. Az indoklásban azt hangsúlyozták, hogy az orosz-ukrán háború miatt megnövekedtek az inflációs kockázatok, ami az alapkamat-emelési ciklus korábbinál nagyobb lépéssel történő folytatását tette szükségessé.

Kétéves gazdasági stabilizációs programot javasol a nemzeti bank, a javaslatokat néhány héten belül eljuttatja a kormánynak – mondta a kamatdöntés után a jegybank elnöke. Matolcsy György arról beszélt, hogy le kell tenni egy második adóreform alapjait, melynek zöldnek és digitálisnak kell lennie, és a forgalmi adóra kell fókuszálnia.

Februárban 546 ezer forint volt a bruttó átlagkereset, ami 31,7 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál – ismertette a KSH. A statisztikai emelkedést a rendvédelmi dolgozóknak kifizetett fegyverpénz okozta. A jutalmak nélkül számolt rendszeres bruttó átlagkereset 445 ezer forint volt, ez 14,5 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 363.100 forintra emelkedett.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete után a Pedagógusok Szakszervezete is önálló oktatási minisztériumot követel. Az érdekképviselet szorgalmazza azt is, hogy a pedagógusok illetményének számításánál a mindenkori minimálbért vegyék figyelembe, és ez vonatkozzon a szakképzésben dolgozókra is. A PSZ szerint az új kormánynak érdemi óraszámcsökkenést jelentő, új alaptantervet kell kidolgoznia, emellett követelik a pedagógusképzés megújítását és azt, hogy az oktatásra fordított összeg érje el a mindenkori GDP 6 százalékát.

Az orosz elnök beleegyezett, hogy az ENSZ és a Vöröskereszt közreműködésével evakuálják a civileket a mariupoli Azovsztal acélműből – közölte az ENSZ-főtitkár szóvivője. A közleményt azután adta ki, hogy António Guterrest a Kremlben fogadta őt orosz elnök. A kommüniké szerint az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala tárgyalásokat folytat majd a kérdésről az orosz védelmi minisztériummal.

Ukrajna elvesztette az ellenőrzést a teljes Herszon régió felett az orosz védelmi minisztérium szerint. A dél-ukrajnai Herszon kulcsfontosságú kikötőváros a Fekete-tengeren, ha az oroszoknak sikerült elfoglalniuk a régiót, akkor összekapcsolhatják Oroszországot donyecki és luhanszki területekkel, valamint a Krím félszigettel.

Az eddiginél is több fegyvert biztosítanak az Ukrajnát támogató országok az orosz agresszió elleni védekezéshez, és jobban összehangolják együttműködésüket - jelentette be az amerikai védelmi miniszter. Németországban a Ramstein amerikai légitámaszponton az Ukrajna önvédelmét szolgáló nemzetközi konzultációs fórum alakuló ülése után Lloyd Austin bejelentette, hogy a több mint 40 országot összefogó csoport képviselői ezentúl havi rendszerességgel tartanak értekezletet arról, hogy miként segíthetik fegyverekkel, katonai felszereléssel az orosz inváziós erők ellen védekező ukrán hadsereget.

Németország is szállít páncélosokat az orosz erők ellen védekező ukrán hadseregnek, egy gyártó már meg is szerezte a kormány támogatását az exporthoz, melyben 50 Gepard típusú, légvédelmi löveggel és radarral felszerelt lánctalpas, páncélos járművet ad el Ukrajnának. A Rheinmetall is értékesítene járműveket Kijevnek. A vállalat is engedélyt kért 100 Marder típusú lövészpáncélos exportjára.

Állítsuk meg Oroszországot most! címmel indított háborúellenes kampányt Lengyelország. A kampány indításakor Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök arról beszélt, hogy az ukránok Európáért, a szabadságért, az európai békéért harcolnak és ennek folyamatosan tudatában kell lennie mindenkinek. Az óriásplakátok mellett a közösségi médiában is megjelenik az üzenet, magyarul is. A kampány weboldalán elsőként a háború gyermekáldozataira hívják fel a figyelmet és bemutatják azt is, hogy lehet segíteni Ukrajnának.