Így nem lesz egyhamar vége a járványnak - a nap hírei

Újabb fél évre meghosszabbította a járványügyi készültséget a kormány - jelentette be az operatív törzs tájékoztatóján az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. Gál Kristóf beszélt arról is, hogy a tömegközlekedési eszköz vezetője már nem köteles maszkot viselni a jármű zárt kialakítású vezetőfülkéjében. Az utasoknak azonban továbbra is kötelező maszkkal eltakarni az arcukat. Emellett a kormány betiltotta az idei szilveszteri tűzijátékot. Árulni és felhasználni sem lehet pirotechnikai eszközt az év végi időszakban, a szabály megszegőit akár 150 ezer forintra büntethetik.

A téli szünet végén ismét lehetővé teszik az ingyenes tesztelést a pedagógusoknak és a külföldről visszatérő kollégistáknak - mondta az operatív törzs tájékoztatóján az oktatási államtitkár. Maruzsa Zoltán azt is közölte, hogy a szünetben minden oktatási intézményben takarítanak, ahol kell a honvédséget is bevonják. Az államtitkár elmondta, hogy a téli szünet után az általános iskolákban január 4-én, a középiskolákban 11-én kezdődik a normál rend szerinti oktatás.

Már több mint 200 ezren regisztráltak a vakcina információs portálon - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Galgóczi Ágnes az operatív törzs sajtótájékoztatóján elmondta: továbbra is érvényben van a látogatási, kijárási tilalom a szociális és az idősotthonokban, de az ünnepek közeledtével lesz lehetőség a bentlakók és családjaik kapcsolattartására, erről a napokban határoznak.

Elfogadta a járványügyi válság közvetlen hatásai ellen kidolgozott intézkedéscsomagot az Európai Parlament. A program 47,5 milliárd euróval segíti a járvány miatti leállás által legsúlyosabban érintett ágazatokat és dolgozókat regionális szinten. A támogatásra visszamenőlegesen is lehet pályázni, a 2020. február 1-je óta indított projektekhez is kérhető. A forrásokat 2023 végéig lehet felhasználni. Jóváhagyta az Európai Parlament az unió következő hétéves, költségvetését is, így az uniós tagországok már a jövő év elején hozzájuthatnak az uniós támogatásokhoz.

Jóváhagyta a jogállamisági feltételrendszerről szóló, az uniós források védelmét szolgáló rendeletet az Európai Parlament. Az új rendelet értelmében az uniós kifizetések visszatarthatók azoktól az országoktól, ahol az uniós források kezelése kapcsán bebizonyosodik a jogállamiság megsértése. A szabályozás 2021. január elsejétől az unió és a tagállamok közös kezelésében álló forrásokra érvényes. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az unió új mechanizmusa képes megvédeni költségvetését, pénzügyi érdekeit és értékeit a jogállamiság sérüléseivel szemben.

A munkaadói és a munkavállalói oldal is nyitott a többlépcsős béremelésre. A kormány hétfői ülésén vizsgálná meg a felek javaslatait. A járványhelyzet és a gazdaság alakulásának bizonytalansága miatt merült fel a tárgyaláson a többlépcsős béremelés lehetősége. A munkaadói oldal képviselői csütörtökön délelőtt ülnek le tárgyalni, álláspontjukat legkésőbb vasárnapig eljuttatják Palkovics László miniszterhez. Palkovics László az idei utolsó, december 30-ai kormányülés előtt szeretné lezárni a bértárgyalásokat.

Megszavazta a parlament a börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással összefüggő visszaélések megszüntetését célzó módosításokat. Varga Judit igazságügyi miniszter Facebook-oldalán azt írta: vége a börtönbiznisznek. A törvénymódosítás átfogó módon fejleszti az áldozatok jogérvényesítésének lehetőségét, egyben biztosítja az elítéltekkel szembeni egyéb követelések kifizetésének lehetőségét is. A kártalanításokból először az áldozati igényeket kell majd kielégíteni, majd az egyéb tartozásokat.

Szlovákiában egész napos kijárási tilalom lesz érvényben szombat reggel öt órától a koronavírus-járvány miatt. Azt nem pontosította a kormány, hogy a korlátozás meddig tart. A kijárás tiltása nem vonatkozik a munkába járásra, valamint azokra, akik élelmiszert vagy üzemanyagot mennek vásárolni, illetve a postára, bankba vagy internetes üzletek kiadóhelyeire tartókra. A pozsonyi kormány jóváhagyta az ország oltási stratégiáját is. Az 5,5 milliós ország lakosságának mintegy 60-70 százalékát beoltják.

Szűk körű és rövid karácsonyi összejövetelekre kérte a briteket Boris Johnson miniszterelnök. A brit kormány már korábban bejelentette, hogy a karácsonyi időszakra, jelentősen enyhíti a korlátozásokat. Lehetővé válik például legfeljebb három, nem egy fedél alatt élő család összejövetele. Az enyhítési tervekről azonban komoly vita bontakozott ki az elmúlt napokban.

Franciaországban négy év és életfogytig tartó szabadságvesztés közötti börtönbüntetésre ítélte az esküdtszék a 2015 januárjában elkövetett és 17 halálos áldozatot követelő párizsi támadások vádlottjait. A gyanúsítottak közül tízen álltak bíróság elé, a többiek vagy Szíriában vannak, vagy meghaltak az iszlamista harcokban.