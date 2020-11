Nemsoká indul az oltás - a nap hírei

Minden technikai eszköz rendelkezésre áll a koronavírus elleni védekezéshez, de az ehhez szükséges személyzet száma véges, ezért is kellett bevezetni a kijárási tilalmat - mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor reggeli rádióinterjújában megerősítette: néhány hetet még várni kell a koronavírus elleni vakcina behozatalára. Beszélt arról is, hogy jövőre jelentős adócsökkentések várhatók a vállalkozások számára a koronavírus-járvány okozta veszteségek kezelésére – erősítette meg a miniszterelnök. Már döntés született arról, hogy az elviteles ételek áfája 5 százalékra csökkenjen. Szólt arról is, hogy tegnap 2 és fél milliárd euró hitelt vett fel Magyarország a gazdaság támogatására.

Mostantól szűrőbuszok is közreműködnek a koronavírus-tesztelésében - hangzott el az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília országos tisztifőorvos hangsúlyozta, ezeket is csak azok vehetik igénybe, akiknek a háziorvos kér tesztelést. Hat ilyen szűrőbusz járja a közép-magyarországi régiót. Egy nap alatt 5097 embernél azonosították a koronavírust Magyarországon. 99 többségében idős, krónikus beteg halt bele a szövődményekbe. Az aktív fertőzöttek száma 99202-re emelkedett.

7 megyeszékhelyen is nő a koronavírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízből vett mintákban – ismertette honlapján a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A 45. héten Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Székesfehérváron és Szolnokon regisztrálták a növekedést. A többi megyeszékhelyen - ide értve Budapest minden részét - egyelőre stagnál az örökítőanyag mennyisége.

A jövő héten első európai országként Magyarországra érkezhet az orosz oltóanyagminta - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Facebook-videójában arról beszélt, hogy már csak az utolsó orosz egészségügyi minisztériumi engedély hiányzik ahhoz, hogy tíz dózis vakcinamintát küldjön Oroszország. Hozzátette: ezt a mintát a magyar hatóságok laboratóriumi vizsgálat alá vetik, hogy a legbiztosabb döntést hozhassák az oltóanyag magyarországi használhatóságáról.

Visszatérítik a helyközi közlekedési szolgáltatók a koronavírus-járvány elleni védekezéshez kapcsolódó intézkedések miatt feleslegessé vált novemberi bérletek árának felét vagy egészét. Schanda Tamás, az innovációs tárca miniszter-helyettese Facebook-oldalán azt írta, hogy a teljes árat azoknak adják vissza, akik november 11-e előtt vettek aznapi vagy az utáni érvényességgel kezdődő havi bérletet.

Az Európai Unió külső határainak fokozottabb védelmében és az online radikalizmussal szembeni szigorúbb fellépésben egyeztek meg a tagállamok belügyminiszterei. Videó-tanácskozásukon megállapodtak, hogy a határbiztonság kérdése továbbra is tagállami hatáskörben marad, de támogatják az uniós szinten összehangolt biztonsági adatbázisok kiépítését. Reményüket fejezték ki, hogy még az év vége előtt lezárulnak az Európai Bizottsággal és Parlamenttel az erről szóló tárgyalások.

Arizonában is nyert a demokrata párti amerikai elnökjelölt. Az NBC, a CBS, az ABC és a CNN tévécsatorna tájékoztatása szerint Joe Biden több mint 11 ezer szavazattal nyert ellenfele, Donald Trump hivatalban lévő republikánus elnök ellen. A demokrata elnökjelöltnek eddig 290 elektori szavazata van.