Itthon 30 nap, az EU-ban 7 év "plusz" - a nap hírei

Szerdától kötelező a maszkhasználat a közterületeken is – jelentette be a kormányfő. Orbán Viktor az M1-nek adott interjúban kiemelte, hogy belátható távolságban van a koronavírus elleni vakcina. A miniszterelnök elmondta: december végén, január elején érkezik korlátozott mennyiségű vakcina az Európai Unióból biztosan. Beszélt arról is, hogy a következő 30 nap után általános, vagyis minden gazdasági ágazatot segítő újabb intézkedések várhatók.

Az Országgyűlés megszavazta a rendkívüli jogrend 90 napos meghosszabbítását, ezt ezúttal az ellenzék is támogatta. Így holnaptól életbe léphetnek az eddigieknél is szigorúbb védelmi intézkedések.

Több ponton is módosítaná az Alaptörvényt a kormány, az erről szóló törvénytervezetet már benyújtotta a kabinet. A módosítás a családfelfogást, a közpénz fogalmát és a különleges jogrendre vonatkozó passzust érinti.

Egy nap alatt 4140 embernél igazolták a koronavírus fertőzést, 103 többségében idős, krónikus beteg meghalt Magyarországon. 6153 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 461-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 88 737-re nőtt. A járvány kezdete óta 2596 ember halt bele a betegségbe.

A szalagavatók kötelező elhalasztásáról döntött a kormány - jelentette be a köznevelésért felelős államtitkár. Maruzsa Zoltán elmondta azt is, hogy a szóbeli érettségi vizsgák viszont a hagyományos módon folytatódnak.

Októberben szeptemberhez viszonyítva 0,2 százalékkal, az elmúlt év azonos időszakához képest 3 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. A Központi Statisztikai Hivatal szerint az infláció lefékeződésében főként az élelmiszerek és a szeszes italok, dohányáruk szeptemberinél mérsékeltebb éves áremelkedése, valamint árcsökkenése játszotta a legnagyobb szerepet.

Az otthoni munkavégzést szabályozó törvény azonnali benyújtását, az álláskeresési idő meghosszabbítását és az otthon tanuló gyerekekre vigyázó szülőknek táppénzt követel a Magyar Szakszervezeti Szövetség.

A járványügyi szigorítások miatt elhagyják a Színház és Filmművészeti Egyetem épületeit az intézményt két hónapja blokád alatt tartó diákok, de az ellenállást az egyetemen kívül folytatják. Közben az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöke, Vidnyánszky Attila azt mondta az InfoRádiónak, hogy február elsejétől új helyszíneken folytatódik az oktatás a Színház- és Filmművészeti Egyetemen.

Megszületett az elvi egyezség a 2021-2027-es uniós költségvetés minden részletéről az Európai Parlament, a német soros elnökség és az Európai Bizottság között- közölte a három intézmény. Az Európai Tanács júliusban egyezett meg a büdzsé és a koronavírus-járvány okozta károk helyreállítását célzó alap 1800 milliárd eurós költségvetéséről.