Novemberben 20, januárban további 30 százalékos béremelést kapnak az ápolók - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter Gulyás Gergely a kormányinfón arról is beszélt: a kormány januárig több rendelettel megnyugtató módon rendezi az orvosok béremeléséről és a hálapénz kivezetéséről szóló országgyűlési döntés után nyitva maradt, vitás kérdéseket. A Magyar Orvosok Szakszervezete arra kéri az államfőt, hogy ne írja alá az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt.

Az új lakások esetében már el is fogadta az 5 százalékos kedvezményes áfát a kormány a családvédelmi csomagból - jelentette be szintén a kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely arra hívta fel a figyelmet, hogy egyszerűbb lesz az építési eljárás, és benyújtják a hitelmoratórium meghosszabbítására vonatkozó javaslatot is, amelyet várhatóan október 18-án tárgyalnak.

Továbbra is a járvány felfelé tartó ágában van az ország, egy 37 éves férfi is van a legutóbbi 21 halálos áldozat között - mondta az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján szólt arról is, hogy október 20-ától elérhető a háziorvosi rendelőkben az influenza elleni térítésmentes védőoltás. Az országos tisztifőorvos beszélt arról is, hogy az összehasonlító vizsgálatok alapján akár egy hét alatt lehet arról eredmény, hogy az antigén alapú gyorstesztek is felhasználhatók a koronavírus kimutatására.

Újabb 21 ember halt meg koronavírus-fertőzés miatt Magyarországon. Egy nap alatt 932 új fertőzöttet azonosítottak. Az aktív fertőzöttek száma 23.961-re nőtt. 804 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 56-en vannak lélegeztetőgépen. A járvány kezdete óta 798-an haltak bele a vírus okozta szövődményekbe.

Amerikai gyógyszert szereznek be az uniós tagországok 500 ezer koronavírussal fertőzött, oxigénellátásra szoruló beteg kezelésére. Ez az egyetlen olyan készítmény, amely az unióban feltételes forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik. Az amerikai GILIED (Gilead) Sciences gyógyszeripari vállalat remdesivir hatóanyagú gyógyszeréről van szó. A megállapodást 36 ország írta alá.

A veszélyeztetett pedagógusoknak távoktatást és ingyenes tesztelést, a fertőzötteknek pedig 100 százalékos táppénzt sürget a Pedagógusok Szakszervezete. Az érdekvédők azt is követelik, hogy a kormány október 12-ig közölje, milyen biztonsági intézkedéseket tervez az őszi érettségi időszakában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint a követelések többsége megfelel a köznevelési intézményekben jelenleg is alkalmazott gyakorlatnak.

A vártnál lassabb lesz a kilábalás a koronavírus járvány okozta válságból, újabb intézkedések várhatók a gazdaság védelmében - jelentette ki a pénzügyminiszter. Varga Mihály a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján azt mondta: az ország túljutott a koronavírus-válság mélypontján, egy W-alakú válság vagy elhúzódó kilábalás várhat a gazdaságra.

A korábbi becslésekhez képest kevesebb pénzből befejezhető a Biodóm - ismertette a beruházás befejezéséről készült vizsgálati jelentést a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte: az ügyet a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának október 15-ei ülésén szeretnék megtárgyalni a kormánnyal.

Louise Glück amerikai költőnek ítélte oda az idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia. Az indoklás szerint a költőnőnek összetéveszthetetlen, zord szépségű költői hangja miatt ítélték oda az elismerést. A 77 éves, magyar származású költőnek magyarul egyelőre nem jelent meg kötete.