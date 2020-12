Az építészszakma csúcsával van versenyben a ZDA-Zoboki Építésziroda

A Kína egyik kereskedelmi és üzleti központjának számító, 19 milliós metropolisz Futian negyedének új előadóművészeti központjának megtervezésére 2020 júliusában írtak ki nemzetközi tervpályázatot. A tervezőknek – egy három épületből álló, barnamezős fejlesztés részeként – az 53 ezer négyzetméteres és több mint 80 milliárd forint becsült beruházási értékű Nemzetközi Előadóművészeti Központ (International Performance Center) koncepciótervét kellett elkészíteniük – közölte a ZDA-Zoboki Építésziroda.

A Sencsen várossá nyilvánításának negyvenedik évfordulójára készülő projekt jelentőségét jelzi, hogy a nemzetközi pályázatra több „világsztár” építészirodát – Heatherwick Studio, Christian de Portzamparc irodája, Henning Larsen Architects – is meghívtak, míg a nyílt tenderen elindultak Zaha Hadid és Sou Fujimoto irodái, valamint a New York-i Ennead Architects is.

A zsűriben olyan sztárépítészek is helyet kaptak, mint a holland Rem Koolhaas vagy az olasz Massimiliano Fuksas. Már önmagában az is komoly elismerés volt, hogy a sencseni operaház tervpályázatán is a legjobbak közé választott ZDA a meghívott építészirodák között kapott helyet, majd ennél is komolyabb sikert értek el a magyar építészek azzal, hogy az utolsó fordulóba is beválogatták tervüket.

Zoboki Gábor az InfoRádiónak kiemelte: Kínában jelenleg sokféle irányzat van, köztük nagyban nyitottak az európai kulturális tradíciók iránt is, amit a ZDA is képvisel, és amivel leginkább hatni próbált. Mint mondta, az építésztársadalom – a sencseni központhoz – kétféleképp fordult: van aki úgy tekint rá, mint egy kulturális bevásárlóközpont, míg mások az intimebb európai vonásokat jelenítenék meg a belső terek megformálásában. Utóbbi iskola képviselőjének tartja magát az Ybl-díjas építész is, ezért a pályázatukban az épület külseje, még inkább a belseje azokat a 19-20. századi teremhagyományokat hozzák, amit a Müpa,vagy a Magyar Állami Operaház is képvisel.

„Nem árulok zsákbamacskát, a termek leginkább az európai nagy hangversenytermekre emlékeztetnek, persze megfűszerezve olyan virtuóz technológiai megoldásokkal, amelyek még nem szokványosak, amelyek révén létre tud jönni egy arénaszínház, ahol a legvadabb, mai kortárs előadások is befogadhatóvá válnak” – fogalmazott Zoboki Gábor. Meglehetősen összetett feladatról van szó, miután nemcsak kívülről kell egy városi szövetbe belehelyezni az épületet, hanem el kell magyarázni, hogyan tudnak a termek – multifunkcionális szempontból – a leggazdagabbak lenni.

„Világsztár építészirodákkal versenyezni a világ legnagyobb piacán magyar tervező számára egészen felemelő siker, és egyben bizonyítéka annak, hogy a magyar építészeknek van keresnivalójuk a nemzetközi porondon” – idézi a közlemény a ZDA alapító-igazgatóját.

A december–januári, negyedik fordulóba öt iroda került be: a kínai SHL Shanghai mellett a Zaha Hadid Ltd., az Ennead Architects, a Coldefy & Associés Architectes Urbanistes, valamint a magyar ZDA. A magyar tervezők munkáját, ahogy az eddigiek során is, az Intramuros Építésziroda és az Arch-Studio segíti majd. A legjobbnak választott iroda vagy tervezői megbízást vagy 90 millió forintot, a négy második díjazott pedig 60 millió forint jutalmat kap a munkájáért.

